NRK-tomta er solgt

Milliardæren Johan H. Andresens selskap Ferd har inngått avtale om å kjøpe NRK-tomten på Marienlyst.

NRK har over tid sett på alternativer for å flytte hovedkontoret vekk fra Marienlyst i Oslo. Nå blir tomten solgt til en minimumspris på 3,75 milliarder kroner til selskapet til en av Norges aller rikeste menn, Johan H. Andresen.

Ifølge pressemeldingen fra NRK onsdag morgen har selskapet Ferd langsiktige planer og ambisjoner for tomten. Salget vil sikre finansieringen av en ny tomt og bygg for NRKs hovedredaksjon.

Tomten på Marienlyst ligger sentralt på Majorstuen i Oslo hvor rundt 2000 NRK-ansatte har kontorer. Etter etableringen av NRK i 1933 hadde de kontorer i Oslo sentrum.

I 1938 ble det bestemt at det måtte bygges nytt for å huse NRKs store redaksjon. Grunnet andre verdenskrig ble byggeprosjektet forsinket, og det som ble døpt «Kringkastingshuset» sto ferdig først i 1950.

Men snart er eventyret over, og NRK skal finne nye lokaler.

– Vi er glade, stolte og ydmyke overfor den oppgaven vi nå står overfor. Vi skal skape en bydel som forener NRKs historie, kunnskapsmiljøene ved Universitetet på Blindern og Oslos behov for å bli grønnere, mer skapende og inkluderende by, sier styreleder Johan H. Andresen i Ferd, ifølge pressemeldingen.

FORNØYD: – De hadde det totalt sett beste tilbudet, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen om tilbudet fra Ferd. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Ifølge NRKs kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen var det Ferd som hadde det beste tilbudet.

– De hadde det totalt sett beste tilbudet. Kontrakten med Ferd gir oss den tiden vi trenger for å finne den best mulige tomten for NRK og et godt økonomisk grunnlag for etablering av et nytt bygg, sier Eriksen.

Ifølge NRK er ambisjonen å finne og kjøpe en ny tomt i løpet av inneværende år.

– Vi håper å ha det klart i løpet av inneværende år, men det viktigste er at vi finner den aller beste tomten for NRK. Derfor skal vi skynde oss langsomt og vurdere alle aktuelle alternativer grundig før vi bestemmer oss, sier Eriksen.

