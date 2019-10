NRK: Over 5000 lovbrudd i Oslo kommune

Miljøbyråd Lan Marie Berg er informert om at det har foregått over 5000 brudd på arbeidsmiljøloven i Vann - og avløpsetaten siden 2016, skriver NRK.

Det skal komme på toppen av det som har vært kjent i Energigjenvinningsetaten.

I høst åpnet Arbeidstilsynet tilsyn med Energigjenvinningsetaten i Oslo etter NRKs avsløringer om flere hundre brudd på arbeidsmiljøloven.

NRK skrev den gang at over flere år har ansatte på søppelanleggene jobbet ulovlig mye. Nå granskes hele Energigjenvinningsetaten for overtidsbruk, brudd på innkjøpsregler og påstander om ulovlige ansettelser. Bare i august skal etaten ha brutt arbeidstidsbestemmelsene 37 ganger i august, ifølge miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Opposisjonen krevde gransking av byråd Lan Marie Berg.