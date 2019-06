NRKs sjokkbilder: Her starter landbrukets brannslukking

Omdømme-ekspertene slakter Norturas annonser dagen etter den rystende NRK-dokumentaren.

Fredag morgen kunne norske avislesere våkne til flere hel- og dobbelsiders annonser fra Gilde i aviser som Dagens Næringsliv, Dagbladet, VG og Aftenposten. Med store bokstaver står det: «Står det Gilde på pakka, skal du være trygg på at kjøttet alltid er norsk, og at dyra har hatt det bra».

- Jeg blir sint, kvalm og lei av å se dette. Det er mye følelser, og jeg blir superprovosert av en sånn annonse. Det er meningsløst og virker mot sin hensikt. Jeg nekter å tro på at Nortura har kontroll på bøndene sine, sier en tydelig preget Elizabeth Hartmann, daglig leder i Siste Skrik Kommunikasjon.

ANNONSEN: Flere blir provosert over at denne annonsen stod på trykk i landets største aviser dagen etter den rystende NRK-dokumentaren som viste dyremishandling fra en Nortura-leverandør. Foto: Skjermdump

Hartmann var én av mange som reagerte på bildene fra NRK Brennpunkt torsdag, der skjulte opptak viser skrekkeksempler på håndtering, kastrering og avliving av norsk gris. Nortura har anmeldt svinebonden, som blant annet kastrerte en gris uten bedøvelse foran praktikanten Norun Haugen.

- Det verste er at bonden vist i dokumentaren sikkert viser litt hensyn i og med at det er en praktikant på besøk. Tenk på hva han gjør når han er alene med grisene, sier Trond Blindheim, sosiolog og dosent ved Høyskolen Kristiania.

Her er en kortversjon av reportasjen NRK har laget og postet på Facebook:



Reagerer på annonse: - Ingen tror på det



I annonsen fra Gilde, som er et av Norturas varemerker, erkjenner «bondens selskap» at konsernet har en vei å gå. I fire av ti tilsyn Mattilsynet gjorde i 2018 ble det oppdaget brudd på lovverket for god dyrevelferd i landbruket. Men Nortura lover at tiltak har blitt satt inn og at dem som ikke overholder standarden for dyrevelferd ikke vil få levere kjøtt til Gilde.

- Hadde jeg vært medierådgiveren deres, hadde jeg sagt at disse annonsene er bortkastede penger. Ingen tror på det de skriver i lys av det man så i dokumentaren, sier kommunikasjonsekspert Hartmann.

Kommunikasjonsekspert Elizabeth Hartmann er provosert over Norturas opptreden i etterkant av NRKs dokumentar.

- Ingen vil tro på hva Gilde og Nortura sier. Det er dem som burde oppdaget dette, og ikke en praktikant. Det er bemerkelsesverdig at de ikke har tatt tak i dette tidligere. Vi sitter igjen med et inntrykk av at Nortura lar det skure helt til noen avslører en bonde, følger høyskolelektor og reklameekspert Dag Inge Fjeld opp.

Flere tok til Twitter for å uttrykke sin misnøye etter å ha sett NRK Brennpunkt-dokumentaren onsdag:

Omdømmeekspert Blindheim sier at landbruket og bønder, som generelt har et godt rykte blant folk, vil få det tøft med å rette opp inntrykket.

- Jeg har mine tvil når jeg leser annonsene fra Gilde. Bøndene og landbruket har hatt et godt omdømme, men slike avsløringer får folk til å tvile. I sosiale medier er det voldsomme diskusjoner, sier Blindheim.

Dosent og omdømmeekspert Trond Blindheim er sjokkert over annonsene Gilde har satt inn i flere norske aviser torsdag. Foto: Høyskolen Kristiania

Nortura: - Skjønner at reklamen kan provosere

Norturas assisterende kommunikasjonsdirektør Eskil Pedersen sier konsernet har vært kjent med dokumentaren siden 1. april, og at bonden ble politianmeldt kort tid etterpå. Pedersen sier det ikke er nytt at Gilde har reklamer om samfunnsansvar, og at reklamen har blitt utviklet de siste ukene.

- Vi skjønner at reklamen kan provosere folk. Vi mener det som kom fram i går er så rystende og uakseptabelt at vi har politianmeldt vår produsent. Dette må også bety en ny tid for svineproduksjon. Det må være et før og etter denne filmen. Derfor er vi krystallklare på at kjøper du Gilde-produkter, så skal forbruker være helt trygg på at dyrene har hatt det bra, sier Pedersen.

I NRK Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» vises skjulte opptak gjort hos norske svineprodusenter. Foto: Faksimile (NRK)

Han viser til at Nortura siden 2017 og 2018 blant annet har innført årlige besøk hos slaktegrisprodusentene, utviklet nye verktøy for å avdekke dårlig dyrevelferd og sagt tydelig ifra om konsekvensene for bøndene dersom dårlig dyrevelferd blir avdekket.

I lys av avsløringene de siste dagene vil Nortura gjennomføre obligatoriske kurs for alle svineprodusenter om krav til håndtering av dyr og konsekvenser av å bryte kravene. Pedersen viser også til et e-læringskurs med påfølgende prøve knyttet til hold av gris og leverandørkrav. Nortura vil også konsekvent melde produsenter som har alvorlig svikt i dyrevelferd eller mishandler dyr til Mattilsynet og politiet.

- Hvis noe uakseptabelt skjer hos våre produsenter, så får de ikke levere til Gilde. Vi ber rett og slett om å bli sett i kortene. Det vi skriver i reklamen er hva vi vil stå for, sier Pedersen.

Eskil Pedersen er assisterende kommunikasjonsdirektør i Nortura. Pedersen sier han skjønner at reklamen kan provosere folk. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Les også: Nortura politianmelder leverandør etter TV-dokumentar

Tror på flere kjøttfrie dager

Høyskolelektor Fjeld tror de opplysningene som kommer fram i dokumentaren vil påvirke matvanene til forbrukerne.

- Jeg tror at flere kommer til ha kjøttfrie dager etter dette, og jeg tror at det generelt vil bli mer og mer populært å kutte ned på kjøttkonsumet. Jeg håper at forbrukere vil etterspørre dyrere svin og kyllinger som de vet at er sertifisert og har hatt et godt liv. Vi ser i restaurantbransjen at gjestene setter pris på lokalprodusert kjøtt av skikkelig kvalitet, sier eksperten.

Dag Inge Fjeld er høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania og jobber i tillegg som rådgiver innen markedskommunikasjon. Fjeld mener lavpriskjedene må ta sin del av skylden for bildene som rullet over skjermen på NRK onsdag. Foto: Høyskolen Kristiania

Samtidig mener Fjeld at lavpriskjedene må ta sin del av skylden, og sparer ikke på kruttet:

- Lavpriskjedene dumper ut rimelige kjøttprodukter, og har en pervers forståelse av mat. I stedet for å tenke på mat som en kilde til kvalitet og ernæring, har de kun fokus på pris. De har nesten drept landbruksnæringen. Bøndene er resignerte, og det virker ikke som at forbrukerne bryr seg om dyrene når de kommer til kassen, sier høyskolelektoren.

Også Blindheim, som har fulgt landbruket i mange år, mener at en maktforskyvning fra forbrukerne til detaljistene har slått uheldig ut for bøndene.

- Kjedene har blitt så store og mektige, og det er dem som presser prisene. Butikkene som er mest vellykket i Norge er lavpriskjedene, og der er ofte kylling og svinekjøtt billigprodukter, sier omdømmeeksperten.

Elizabeth Hartmann mener det ikke holder at Nortura anmelder svinebonden, og krever ytterligere handling.

- Forbrukerne er ikke dumme, og ingen tror at alt har blitt løst selv om noen har blitt anmeldt. De må heller bruke penger på flere kontroller enn på annonser, sier Hartmann.