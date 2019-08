NTNU-rektor går på dagen

NTNUs rektor Gunnar Bovim går på dagen etter å ha innledet et forhold til kollega.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): Avgangen kommer etter at det i sommer ble kjent at Bovim har et forhold til Merete Kvidal som leder den svært viktige utbyggingen av universitetets campus.

Da forholdet ble kjent gikk Kvidal ut av universitetets ledergruppe, men fortsatte som leder for utbyggingen.

Det er Adresseavisen som skriver dette fredag ettermiddag.

I følge avisen kommer avgangen etter at det gjennom sommeren har vært diskutert flere løsninger på situasjonen. Blant annet er et advokatfirma bedt om å vurdere hvilke juridiske implikasjoner forholdet mellom de to kan ha.

Det er ikke kjent om den juridiske rapporten er ferdigstilt.



Forlater ikke NTNU

Bovim er 59 år og hans periode som rektor skulle vare to år til. Han har hatt en rekke lederverv og tidligere toppsjef for St. Olavs hospital i Trondheim. Da han ble ansatt som rektor i 2012, var han sjef for Helse Midt.

Bovim tiltrådte som rektor i 2013. Han går nå over i en rolle hvor han skal arbeide med undervisnings- og forskningspolitiske oppgaver ved NTNU og være til disposisjon for NTNUs ledelse.

- Riktig tidspunkt

- Det er en tid for alt. Jeg har vært toppleder i over 20 år, seks av disse som rektor ved NTNU. Det har vært et privilegium. Så har mitt og Merete Kvidals forhold nå utløst noen utfordrende dilemmaer for NTNU, sier Bovim i en melding.

- Samlet sett mener jeg derfor tidspunktet er riktig for å gi stafettpinnen videre. Jeg takker for den store innsatsen og samarbeidet fra hele NTNUs organisasjon, og er sikker på at Anne Borg og NTNUs øvrige lederteam med stor kraft vil bidra til å utvikle NTNU videre, legger han til.

Adresseavisen skriver at Bovims avgang mest sannsynlig betyr at Kvidal fortsetter som leder for campusutbyggingen. Prosjektet har som mål å samle universitetet på Gløshaugen.

Prorektor Anne Borg er konstituert som ny rektor.



