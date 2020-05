Nullrente i Norge: Disse bankene har kuttet renten

Sparebanken Vest senker renten til den laveste boliglånsrenten i Norge noensinne.

Økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim mener de beste boliglånsrentene i markedet nå kan havne under 1,5 prosent. Det vil i så fall være noen tiendeler under nivået i de beste kollektivavtalene i dag.

Og Sparebanken Vest nærmer seg nå den magiske 1,50-prosentgrensen. Banken setter ned rentesatsene for boliglån og innskudd med inntil 0,40 prosentpoeng. Ny beste veiledende boliglånsrente blir 1,59 prosent.

Det er inntil videre rekordlavt for boliglånsrenter i Norge og under de beste kollektivavtalene i markedet, i hvert fall av de offisielle boliglånsrentene.

Renteendringen for Vest-kundene vil tre i kraft for eksisterende utlånskunder fra 25. mai 2020 og umiddelbart for nye kunder. For innskuddskunder vil renteendringen gjennomføres fra 13. juli 2020.

Les også: Renteras - bankene kan kutte enda mer

Krevende situasjon

– Totalt har vi satt ned boliglånsrenten for kundene våre med til sammen inntil 1,25 prosentpoeng på under to måneder. Renteendringen blir effektuert så raskt som mulig som følge av den krevende situasjonen kundene våre står i nå, sier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest i en børsmelding torsdag.

Normalt er Norges desidert største bank, DNB, den første til å varsle renteendringer. Det var de ikke denne gangen.

Men Danske Bank var denne gangen den første av storbankene som setter ned boliglånsrenten. Nedgangen er på inntil 0,40 prosentpoeng etter Norges Banks kutt i styringsrenten tidligere torsdag. Storbanken lå før kuttet på høye 2,55 prosent på et vanlig boliglån på 2 millioner kroner.

BN Bank var nummer to, de kutter rentene med inntil 0,20 prosentpoeng som følge av fallende pengemarkedsrenter.

Banken fremhever at den som eneste bank i Norge gjennomført fire rentekutt etter at Norges Bank startet å redusere styringsrenten. Ny laveste pris vil være 1,79 prosent, og rentekuttet gjennomføres fra 30. juni.