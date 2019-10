Ny analyse: - Donald Trump vinner presidentvalget enkelt

Anerkjent økonomisk modell spår en enkel seier til president Donald Trump i valget i USA i 2020.

NEW YORK (Nettavisen): President Donald Trump har hatt en tøff uke, og spesielt oppsiktsvekkende var det da fungerende ambassadør Bill Taylor vitnet om at Trump krevde gransking av en politisk rival for at USA skulle støtte Ukraina militært.

Men nå viser en ny analyse fra Moody’s Analytics at Donald Trump vil få en enkel seier i neste års presidentvalg - om økonomien i USA holder seg, vel og merke.

- Hvis velgerne stemte hovedsakelig basert på lommeboken, så ville presidenten ha overkjørt konkurrentene, heter det i analysen fra Moody`s, ifølge CNBC.

Tre modeller viser at Trump vinner

I rapporten har Moody`s tre modeller som viser at Trump minst vil få 289 valgstemmer, men også at han kan få så mange som 351, forutsatt en vanlig valgdeltakelse.

Analysen viser også at sjansene til Trump synker med maksimal valgdeltakelse, mens hans sjanser for å vinne øker med lav valgdeltakelse.

Modellene til Moody’s Analytics og sjeføkonom Mark Zandi er svært pålitelige. De har blitt etterprøvd helt tilbake til 1980 og har truffet hver eneste gang, bortsett fra i 2016, da den spådde en knepen seier til Hillary Clinton. Foto: YouTube: CNBC/moodysanalytics.com

Ved forrige valg fikk Hillary Clinton 2,8 millioner flere stemmer enn president Donald Trump, men Trump vant valgstemmene med 304 mot 227.

Ifølge CNBC er modellene til Moody svært pålitelige. De har blitt etterprøvd helt tilbake til 1980 og har truffet hver eneste gang, bortsett fra i 2016, da den spådde en knepen seier til Hillary Clinton.

- Hvis økonomien ett år fra nå er den samme som i dag, eller i nærheten, da er kreftene til den som sitter med makten såpass sterk, og oddsene for Trump er derfor svært gode - spesielt om demokratene ikke er så entusiastiske og ikke går ut for å stemme, sier Mark Zandi, sjeføkonom ved Moody’s Analytics og medforfatter av analysen.

- Rekordstor valgdeltakelse viktig for demokratene

Av de tre modellene Moody's har skissert opp, klarer Trump seg aller best i den såkalte «lommebok-modellen», som måler hvordan folk oppfatter sine egen finansielle situasjon.

Ifølge denne modellen får Trump hele 351 valgstemmer, mot demokratenes 187.

- Her er rekordstor valgdeltakelse svært viktig for demokratene, heter det i rapporten.

Analysen fra Moody`s viser også at sjansene til president Donald Trump synker med maksimal valgdeltakelse, mens hans sjanser for å vinne øker med lav valgdeltakelse. Foto: moodysanalytics.com

Ser man på den såkalte «aksjemarked-modellen», så vinner Trump med 289 mot 249 valgstemmer, mens «arbeidsledighet-modellen» viser at Trump vil vinne med 332 mot 206 valgstemmer.

Om man ser alle modellene samlet, vil Trump vinne med 324 mot 214, ifølge Moody's modell.

- Modellen overrasker

Det blir også gjort et poeng av at modellen kommer «som en overraskelse» for mange, siden Trump gjør det dårlig på målinger. Den siste målingen viser at presidenten har 40 prosent støtte.

Også de fleste meningsmålingene som måler hvem som vil vinne av et tenkt oppgjør mellom Trump vs. Joe Biden, Trump vs. Elizabeth Warren og Trump vs. Bernie Sanders, viser også at Trump vil gå tapende ut av kampen.

Likevel skriver Moody`s at Trums jevne oppslutning gir dem en god pekepinn på hvordan president Donald Trump vil greie seg når valget først kommer skikkelig i gang.

- Hvis velgerne stemte hovedsakelig basert på lommeboken, så ville presidenten ha overkjørt konkurrentene, heter det i analysen fra Moody`s. Donald Trump er best tjent med lav valgdeltakelse i 2020, skriver de i analysen. Foto: moodysanalytics.com

Zandi sier også at hele valget kan bli avgjort av noen få fylker i Pennsylvania som Donald Trump greide å snu i 2016, etter staten hadde stemt demokratisk i de fem siste valgene.

49 prosent støtter riksrettstiltale

Når det gjelder selve riksrettsprosessen mot Donald Trump, viser en måling fra Washington Post-Schar School fra tidlig oktober at 58 prosent støtter selve granskingsprosessen, mens 49 prosent også støtter et neste skritt mot riksrettstiltale.

Det er flertall i flere målinger for å fortsette undersøkelsene om hvorvidt Trumps brøt sin embetsed som president ved å be en utenlandsk statsleder om slik assistanse.

Men opinionen er stadig sterkt splittet i synet på om presidenten faktisk skal stilles for riksrett og eventuelt fjernes fra stillingen. Helt programmessig følger holdningen partilinjene.

En måling offentliggjort av Fox News viser imidlertid at 51 prosent vil ha Trump stilt for riksrett og fjernet, opp fra 42 prosent i juli.

Republikanerne har i dag 53 av de 100 representantene i Senatet, og 22 av dem må stemme med demokratene for at det skal bli to tredelers flertall for riksrett.

Målingene viser stabil oppslutning på 40 prosent for presidenten og hans utøvelse av embetet, slik de har gjort gjennom hele hans periode.

