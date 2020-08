Ny avtale: Nicolai Tangen gir bort eierandel

Norges Bank og Nicolai Tangen er enige om en ny avtale. Den påtroppende oljefondssjefen kom med innrømmelse om prosessen.

Etter Norges Bank pekte på milliardæren Nicolai Tangen som ny oljefondsjef har det haglet kritikk. Senest kom det en rekke merknader fra Finanskomiteen, hvor sentrale politikere mente tilliten ikke var ivaretatt godt nok.

Nå er imidlertid Norges Bank kommet til enighet med Tangen om en ny avtale. Avtalen innebærer at Tangen selger seg ut av hedgefondselskapet han var med å bygge opp, AKO Capital.

Avtalen er et resultat av krisemøte i Norges Bank.

– Vi mener avtalen som hovedstyret nå har gitt sin tilslutning til svarer ut de merknadene som Stortingets finanskomité hadde til arbeidsavtalen med ny daglig leder i Norges Bank Investment Management (NBIM), sier leder for Norges Banks hovedstyre Øystein Olsen.

Les mer: Stortinget konstaterer brudd på regler - stiller krav til ny oljefondssjef

Ny avtale

Hovedpunktene i avtalen er følgende:

Nicolai Tangen avvikler sitt eierskap i AKO Capital LLP. Han vil overdra sin eierandel og utbytterettigheter til den veldedige stiftelsen AKO Foundation. Han vil med dette ikke lenger ha noen eierinteresse i AKO Capital LLP. Det vil gjelde for all fremtid.

Tangen har videre meddelt at han vil endre forvaltningen av sine personlige fondsinvesteringer slik at alle midlene plasseres som bankinnskudd.

Med denne avtalen mener sentralbanksjef Øystein Olsen at merknadene fra Finanskomiteen er svart ut, og dermed kan Tangen tiltre den 1. september.

– Hovedstyret har ment at avtaleverket rundt Tangens arbeidsavtale var tilstrekkelig for å demme opp for potensielle interessekonflikter, men vihar selvsagt merket oss at Stortinget er av en annen oppfatning. Det har hovedstyret i dialog med Nicolai Tangen nå tatt konsekvensen av, sier Olsen.

Sentralbanksjefen sa under pressekonferansen at Tangen har «strukket seg langt».

Tangen-innrømmelse

– Jeg har tatt disse grepene for å fjerne enhver tvil om hvilken hatt jeg nå har på. Jeg vil være oljefondsjef, og har kun ett mål: Å skape verdier for fremtidige generasjoner, sier Nicolai Tangen.

Han innrømmer at han trolig ikke hadde begynt på prosessen med å bli sjef for oljefondet dersom han hadde visst at dette kom til å bli løsningen.

– Hadde du fortalt meg i desember at det var dette som skulle til, da hadde jeg nok ikke søkt på jobben, sier Tangen.

Han understreker likevel at han nå er enda mer motivert for jobben som oljefondssjef enn han var tidligere i år.

Kommentar: Nicolai Tangen bør ikke trekke seg etter uryddig politisk spill og mistenkeliggjøring

Hovedstyret i Norges Bank kom sammen kl 14.00 mandag i et ekstraordinært møte for å diskutere ansettelsen av Nicolai Tangen som leder for Oljefondet - Norges Bank Investment Management (NBIM).

Tangen skal etter planen tiltre stillingen 1. september, men ansettelsen har skapt stor politisk motstand. Finanskomiteen på Stortinget støtter seg blant på representantskapet i Norges Bank, som mener Tangen bør selge seg ut av hedgefondet AKO Capital for å eliminere risikoen for sammenblanding av interesser.

Komiteen mener Tangen ikke kan ha eierskap og interesser som skaper, eller kan fremstå å skape interessekonflikter som er egnet til svekke tilliten eller omdømmet til Norges Bank.

Les også: Nicolai Tangen bør ikke trekke seg etter uryddig politisk spill og mistenkeliggjøring

Handlingsrom

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har bedt hovedstyret å komme frem til en løsning som er politisk spiselig. Finansministeren har ikke villet svare på om det medfører at Tangen må selge seg helt ut av fondet, og merknadene fra komiteen gir et visst handlingsrom.

Sanner ønsker heller ikke å instruere hovedstyret i sentralbanken i den etter hvert betente ansettelsessaken. Det er hovedstyret i Norges Bank som etter sentralbankloven har ansvaret for å ansette Tangen.

Men ifølge en juridisk vurdering fra lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har finansministeren et visst handlingsrom gjennom å gi generelle instrukser. Det er blant annet påpekt at han kan stille visse kompetansekrav.