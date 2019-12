Ny Black Friday-rekord

Årets Black Friday slo alle tidligere kortrekorder.

Tall fra Nets og Vipps AS viser at det ble satt nye rekorder under Black Friday, skriver Nets i en pressemelding.

- For første gang er kortene benyttet mer enn ni millioner ganger, uttaler pressesjef Stein-Arne Tjore for Nets i Norge i meldingen.

Det tilsvarer en økning på 3,5 prosent sammenlignet med samme dag i fjor. Totalt ble det handlet varer og tjenester for enn 3,8 milliarder kroner, eller 1,9 prosent mer enn i fjor.

Årets Black Friday er den dagen med mest kortbruk noensinne.

- Basert på kortstatistikken kan det virke som det var veldig mange som var ute og handlet allerede fra klokken 10:00 og dette vedvarte store deler av dagen. Det var også betydelig mer kortbruk utover kvelden, helt frem til klokken 23, fortsetter Tjore.

Tar av på nett

Det var ikke alle som fysisk møtte opp i butikkene, og som i stedet valgte å handle på nett. Tall fra Nets viser videre at netthandelen i løpet av denne dagen var 12 prosent høyere enn tilsvarende dag i fjor.

- Sammenlignet med en gjennomsnittsfredag ble det totalt gjennomført 46 prosent flere nettkjøp denne dagen, fortsetter Tjore.



Også Vipps slo alle tidligere rekorder. Fra 2018 til 2019 var det 154 prosent økning i omsetningen på Vipps på nett under Black Friday.



- Veksten kommer både fordi du nå kan bruke Vipps på nett i flere og flere nettbutikker, og fordi flere og flere nordmenn bruker oss også når de handler på nett. Ved utgangen av året har vi 15 prosent markedsandel på nett, sier Hanne Kjærnes i Vipps i pressemeldingen.