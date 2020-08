Ny bølge med ran og vold i amerikansk storby: Politiet kommer med oppsiktsvekkende råd

I Minneapolis har 40 politibetjente blitt sparket eller gått av med pensjon etter George Floyds dødsfall. Nå skyter kriminaliteten i været, og politiet kommer med oppsiktsvekkende råd.

«Ikke ha med deg så mye kontanter. Vær forberedt på å gi fra deg telefonen og lommeboken», står det i de nye rådene fra politiet i Minneapolis.

Det skandalepregede politidistriktet i Minneapolis preges av lite motiverte politifolk, stadig flere som slutter og kriminalitet som skyter gjennom taket.

Ifølge den lokale TV-kanalen Eyewitness News advarer politiet mot stadig flere biltyverier og spesielt ran. Flere ofre har opplevd å bli peppersprayet og truet med skytevåpen på åpen gate.

– Jeg er ikke Derek Chauvin

Samtidig som kriminaliteten har økt, har 40 politibetjente enten blitt sparket eller sluttet i jobben de siste to månedene. Ifølge kilder i politiet handler det mye om lav moral i politidistriktet, noe som preger politiet i store deler av USA.

Flere politbetjente peker på opptøyene etter George Floyd døde i politiets varetekt i Minneapolis, og mener de er blitt svartmalt.

FRUSTRERT: Leder i politiets største fagforening i New York, Mike O'Meara, er frustrert over hvordan politiet blir fremstilt i kjølvannet av George Floyd-saken. Foto: YouTube

– I avisene kan vi hver dag lese at svarte mødre er redde for at ungene deres blir drept av politiet på vei hjem fra skolen. Hvilken verden er dette? Dette skjer ikke, sa Mike O'Meara, som er leder i politets fagforening i New York City på en pressekonferanse.

O'Meara var tydelig opprørt av den siste tidens opptøyer og kriminalitet, og flankert av politibetjente i New York ropte han ut: «Jeg er ikke Derek Chauvin», med referanse til politimannen som sto på nakken til Floyd i nærmere ni minutter.

Byen Minneapolis er blant de hardest rammet av opptøyer. Ifølge byens avis, Star-Tribune, er det totalt 150 bygninger som ble påtent av demonstranter. Det er gjort hærværk, påtenninger eller ødelegger på totalt 1500 steder i byen.

Minneapolis har omtrent 425.000 innbyggere. Til sammenligning bor det 681.000 i Oslo.

Mange av byens innbyggere er frustrert etter politiet har mistet kontrollen.

– Politiet drepte en mann i nabolaget vårt, også har de bare forlatt oss til å forsvare oss selv og vårt nabolag. Du føler deg isolert, som om du er i en krigssone, men det er ingen her som vil hjelpe oss, sa en innbygger til lokalavisen.

Politidistriktet har 888 betjente, men ifølge avisen risikerer de å miste omtrent en tredjedel av de betjente før året er omme. Det kommer som konsekvens av dype kutt i politibudsjettene, som er et av de sentrale kravene fra demonstranter knyttet til bevegelsen Black Lives Matter.

Desperate råd

I et desperat forsøk har politiet nå kommet med råd til innbyggere i Minneapolis, en by som allerede er preget av mye kriminalitet - og ligger langt over landsgjennomsnittet i vold, ran og drap.