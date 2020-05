Ny boliglånsrente kan gi deg skikkelig baksmell

Sparer du mye penger på lavere boliglånsrente, er det én ting du må være oppmerksom på.

Koronakrisen førte til at flere hundre tusen norske ansatte ble permittert fra jobbene sine. Mange har fått et kraftig innhugg i økonomien når de mister inntekt og må gå på dagpenger i stedet.

Samtidig har bankene kuttet boliglånsrenten kraftig, og fra å vanligvis sette den ned med 0,25 prosentpoeng har de nå totalt sett gitt rentekutt på cirka 1,25 prosentpoeng.

- Med lavere boliglånsrente vil du betale mindre i gjeldsrenter enn du gjorde i fjor, og gjeldsrenter er noe du får fradrag på skatten for. Desto lavere boliglånsrente du får, desto mindre får du fradrag for, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank.

Helt konkret betyr det at du risikerer baksmell på skatten neste år, med mindre du tar grep.

Derfor må skattetrekket endres

For å unngå at du får tusenvis av kroner i restskatt neste år, må du gå inn på skattekortet ditt, som du finner på Skatteetatens nettsider, og gjøre endringer.

- Den store nedgangen vi har hatt på boliglånsrente nå vil ha et mye større utslag på skatten din enn du er vant til. Derfor er det viktig at du går inn og endrer nå. Det er viktigere enn noen gang, sier hun.

Desto høyere boliglån du har, desto større utslag vil lavere renter gi på det månedlige beløpet du sparer. Dermed øker også beløpet du risikerer å få i restskatt.

- Har du tabelltrekk vil skattetrekket automatisk endre seg om lønnen din endrer seg. Gjeldsrenter blir derimot ikke rapportert inn annet enn ved årsskifte, og derfor må du regulere dette manuelt når det skjer endringer på boliglånet ditt, forklarer Tvetenstrand.

Tvetenstrand forteller at du skal ha fått en ny nedbetalingsplan på boliglånet om renten er satt ned, og da vil du finne det riktig beløpet for hvor mye du skal betale i renter totalt i år.

- Så lenge du er flink til å gå inn og gjøre endringer når de kommer, vil det være nok å skrive inn det riktige beløpet - og ikke skrive et lavere beløp for sikkerhets skyld, sier hun.

Så kraftig smell kan du få

Hvis du ikke går inn og endrer beløpet for gjeldsrenter, risikerer du kraftig smell. Tvetenstrand har satt opp to eksempler for å vise hvordan du kan påvirkes.

Gjelden og gjeldsrentene som ligger inne i skattekortet ditt er basert på 2018 opplysninger - hva du hadde per 31.12.2018. Det er derfor viktig å sjekke skattekortet og gjøre endringer nå.

Eksempel 1:

2 millioner i lån med 25 års nedbetalingstid på fjerde året:

Med en rente på 3,1 prosent (snittrente februar 2020): gjeldsrenter på 55.369 kroner og skattefradrag på 12.181 kroner.

Med en rente på 1,85 prosent: gjeldsrenter på 32.609 kroner og skattefradrag på 7.174 kroner.

Det vil dermed si at du risikerer restskatt på 5.007 kroner på skatteoppgjøret neste år.

Eksempel 2:

5 millioner i lån med 25 års nedbetalingstid på fjerde året:

Med en rente på 3,1 prosent (snittrente februar 2020): gjeldsrenter på 137.523 kroner og skattefradrag på 30.255 kroner.

Med en rente på 1,85 prosent: gjeldsrenter på 80.622 kroner og skattefradrag på 17.737 kroner.

Det vil dermed si at du risikerer restskatt på 12.518 kroner på skatteoppgjøret neste år.

Permittert? Dette må du huske på

Også andre endringer i livet ditt, som påvirker økonomien din, må du gå inn og registrere på Skattekortet ditt. Det kan være om du har kjøpt ny bolig og fått høyere boliglån, solgt bolig og innfridd lånet, eller for eksempel blitt separert/skilt.

Er du permittert fra jobben og går på dagpenger, bør du også gjøre endringer i skattekortet ditt.

- Selv om inntekten skal bli automatisk justert om du har tabelltrekk, kan det ta tid før det registreres, og det er derfor lurt og gå inn og sjekke selv, sier Tvetenstrand.

Du bør altså justere ned inntekten din til det du vil tjene totalt i år, basert på inntekten fram til du ble permittert og inntekten du har nå etter du begynte å gå på dagpenger.

- Når du kommer tilbake i jobb igjen, må du huske på å endre inntekten på nytt i skattekortet, påpeker hun.

Pass på dette om du har tabelltrekk

Er du permittert og nå går på dagpenger, er det spesielt viktig å gå inn på skattekortet ditt og justere ned inntekten din. Har du tabelltrekk så vil du nemlig risikere baksmell.

- Du bør sjekke skattekortet ditt så du får riktig skattetrekk. Om du går ned i lønn, vil Nav ta utgangspunkt i det du får i dagpenger som en årsinntekt når de foretar tabelltrekk. Tabellkortet ditt vil ikke ta høyde for hvor mye du har hatt i lønn hittil i år - fram til du fikk første utbetaling av dagpenger, forklarer seksjonssjef Lene Marie Ringså i Skatteetaten til Nettavisen.

Da vil du altså risikere å skatte for lite og dermed få restskatt neste år.

- Om du får tabelltrekk eller prosentkort vil blant annet avhenge av inntekten din og hvor mye du har betalt i skatt hittil i år. Det skjer en automatisk beregning i Skatteetatens systemer som bestemmer om du får tabellkort eller prosentkort etter hva som er mest riktig for deg, sier hun.

Har du forutsigbar og fast lønn, men kan få noen utbetalte bonuser eller overtidsbetaling med jevne mellomrom, vil tabellkort gi deg riktig skattetrekk. Har du veldig ujevn inntekt fra måned til måned, vil prosentkort ofte være best for deg for å sikre riktig skattetrekk.

Høyere skattetrekk

Å justere inntekten er spesielt viktig om du har lavere boliglånsrente og justert ned gjeldsrenten i skattekortet, da det vil gi høyere skattetrekk.

- Om du ikke går inn og endrer gjeldsrentebeløpet på skattekortet, er det viktig å være bevisst på at du sannsynligvis vil få baksmell. Da anbefaler jeg å spare litt penger månedlig, så du ikke får et stort innhugg i økonomien neste år, sier Tvetenstrand.

For unge som har satt opp at de skal spare maksbeløp i BSU, men ser at de ikke klarer det grunnet bortfall av inntekt, må også huske på å gjøre endring på skattekortet sitt. Det er viktig fordi det er beregnet for skattefratrekk, og du kan da risikere baksmell om du ikke sparer så mye som du har satt opp at du skal.