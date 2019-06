Ny bompengeavtale signert: Venstre feiret i Fremskrittspariets fravær

Mens venstrelederen tok feriepause for å delta, kom det ingen fra regjeringspartner Frp da staten delte ut 8 milliarder kroner til den nye byvekstpakken i Trondheim.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): - Sånn er det bare noen ganger når flere arrangement krasjer. Da må vi spre oss. Som i dag. Det er ikke mer dramatisk enn det.

- Så hvor er statsråden i dag?

- Han er på noen møter i Oslo, svarer statssekretær Anders B. Werp (H) når Nettavisen spør hvorfor samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) ikke skal være til stede når staten, Trøndelag fylkeskommune og kommunene Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus skal signere den nye byvekstavtalen i trondheimsregioen.

En avtale hvor staten skal bidra med med ikke mindre enn 8 milliarder kroner til å bedre fremkommeligheten for kjørende, gående og syklende i og rundt Trondheim.

I tillegg skal bilistene bidra med nesten like mye. 7,5 milliarder kroner regner man med skal kreves inn via bompenger. Men bompengebidraget la definitivt ingen demper på stemningen hos dem som faktisk hadde dukket opp for å overvære signeringen.

- Dette er en historisk avtale. Aldri før har staten vært en så stor bidragsyter i et sånt prosjekt, sa venstreleder Trine Skei Grande da avtalen ble signert på Trondheim sentralstasjon tirsdag ettermiddag.

- Passet vel ikke for dem

Et tidspunkt og sted som var spesialtilpasset for en ferierende kulturminister på vei fra Oslo til hjemkommunen Overhalla.

MANNSTERKE: Venstreleder Trine Skei Grande kom sammen med partifellene Jon Gunnes (stortingsrepresentant) og Erling Moe (ordførerkandidat i Trondheim). Foto: Stein Nervik

- Klokken tre her i dag passet utmerket mellom toget fra Oslo og toget videre nordover til Grong. Jeg er glad for at de andre aktørene klarte å tilpasse det sånn at jeg kunne delta, sier Skei Grande til Nettavisen.

- Men kulturministeren hadde ingen rolle her i dag. Du skulle ikke signere noe?

- Nei, men jeg er trønder og venstreleder. Og dette er en kjempeviktig sak for Venstre

- Hva tenker du om at det ikke er noen fra Fremskrittspartiet her i dag?

- Da passet det vel ikke for dem å å være her. Men samferdseldepartementet er i alle fall her for å signere, sier venstrelederen og peker bort på statssekretær Werp fra Høyre.

Ikke opprør i Trondheim

- Er dette et endelig bevis på at bompenger har kommet for å bli?

- Vi har kommet fram til gode løsninger denne våren, og jeg håper nå at det blir slutt på desinformasjonen vi har sett om bompenger. Byvekstavtaler handler om å sikre fremkommelighet for alle. Jeg har besøk av amerikanske venner nå, og de snakker om byer i USA hvor du ikke kommer deg noen steder uten bil. Jeg vil ikke ha sånne byer i Norge, sier venstrelederen.

Også lokalt er man godt fornøyd med avtalen. Mens bompengedebatten har rast i flere storbyer denne våren, har det vært rimelig rolig i Trondheim.

Men i nabokommunene kjenner flere på at bompengegrensa er farlig nær også her. Belastningen er vesentlig større om du pendler ut og inn av Trondheim enn om du hovedsakelig kjører innenfor bygrensen.

Vil skape presedens

- Malvik har Norges yngste befolkning, og det har derfor vært veldig viktig for meg at vi skulle bli enig om en ny byvekstavtale uten at bilistene skulle betale mer. Og det har vi fått til, sa Malviks ordfører Ingrid Aune (Ap) under pressekonferansen.

Også trondheimsordfører Rita Ottervik (Ap) og fylkesordfører Tore O. Sandvik understreket viktigheten av at den nye avtalen ikke fører til økte bompengeutgifter.

Og samtlige forventer mer satsing på togtilbudet når avtalen skal reforhandles.

Byvekstavtalen i trondheimsregionen er den første som er forhandlet frem under gjeldende Nasjonal transportplan (NTP).

Werp mente det ikke var tilfeldig at den første kom nettopp i Trondheim. Trondheim var også først ute i forrige runde, som var for 12 år siden.

- Dette synliggjør trondheimsregionen som en fremtidsrettet region med løsningsorienterte politikere og byråkrater, sa Werp.

En beskrivelse ordfører Gunnar Krogstad (Ap) kunne skrive under på.

- Jeg håper måten dette er løst kan skape presedens for andre avtaler som skal forhandles fremover.