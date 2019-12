Ny Frp-undersøkelse: Halvparten vil bytte ut Siv Jensen

Kun halvparten av Frp-tillitsvalgte mener Siv Jensen bør fortsette til neste valg. Ketil Solvik-Olsen pekes på som den naturlige arvtageren.

OSLO/STAVANGER (Nettavisen): I stortingsvalget i 2017 endte Fremskrittspartiet (Frp) med 15,2 prosent av stemmene.

To år senere stemte kun 8,2 prosent på partiet i lokalvalget i september. Det skjedde etter at bompengespørsmålet nesten sendte partiet ut av regjering.

Hvordan ser situasjonen ut i det tidligere protestpartiet, og hvor går veien videre?

Det er utgangspunktet for spørsmålene Nettavisen har stilt partiets tillits- og folkevalgte i en undersøkelse.

Nettavisen har sendt 28 spørsmål til omtrent 800 tillits- og folkevalgte i Fremskrittspartiet. 259 personer har svart detaljert på en rekke spørsmål.

Funnene tegner et bilde av et parti preget av misnøye, splittelse og sterk uenighet om hvilken retning partiet skal ta.

– Som politiker i posisjon vet jeg hvor smertefullt det kan være å stå ansvarlig for alt av politikk fra et samarbeid. Spesielt bompenger, grensehandel og avgifter er veldig smertefullt for våre velgere og tillitsvalgte akkurat nå. Vi blir kneblet i en del av sakene, og det kjenner jeg igjen at mange reagerer på, sier Pål Morten Borgli (Frp), varaordfører i Sandnes.

Jensen har tillit - men partiet er splittet

Partileder Siv Jensen nyter stor respekt i partiet, noe som bekreftes av samtlige kilder Nettavisen har snakket med. Men Frp er splittet i spørsmålet om hvor lenge hun burde fortsette som partileder.

65 prosent av respondentene svarer at de har tillit til Siv Jensen som partileder, men det er kun halvparten som mener hun burde fortsette til neste stortingsvalg.

Borgli sier han er full av beundring for det Jensen har gjort for Frp, men minner om at hun har sittet i sjefsstolen siden 2006.

KJERNESAKER VIKTIG: – I samferdselspolitikken er vi nødt til å fortsette å være bilistenes parti og være en motvekt til klimahysteriet som mange hyler om og krisemaksimerer, sier Pål Morten Borgli (Frp), varaordfører i Sandnes. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

– Mange mener at det hadde vært greit med fornyelse. Det tror jeg partiet selv også ser, og at mange tenker på at vi må planlegge for et lederskifte. Vi har hatt en leder som har sittet lenge og sikkert kjenner litt på det nå. Jensen må selv få bestemme, men det er vi som utgjør partiet og grasroten som til syvende og sist er med på å spille ledelsen gode. Mye ansvar hviler på oss, sier Borgli.

Til tross for 13 år i sjefsstolen og flere målinger under 10 prosent gjennom høsten, er Siv Jensen fortsatt populær blant Frps folkevalgte og tillitsvalgte.

Når respondentene i Nettavisens undersøkelse skal vurdere de ulike Frp-statsrådenes arbeid, innsats og synlighet på en skala fra 1 til 6, får Jensen gjennomsnittskarakteren 4,3. Samferdselsminister Jon Georg Dale er mest populær blant Frp-statsrådene med en gjennomsnittskarakter på 4,6. Nå avgåtte olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg scoret dårligst, med en gjennomsnittskarakter på 3,2.

Saken fortsetter etter grafikken.

Solvik-Olsen storfavoritt til å ta over

En partiprofil som ikke har blitt vurdert i undersøkelsen, men som virker umåtelig populær blant Frps tillitsvalgte og folkevalgte, er Ketil Solvik-Olsen - som tidligere i høst signaliserte at han ønsker seg tilbake til regjeringen.

På spørsmål om hvem som bør bli partileder når Siv Jensen går av, svarer 63,7 prosent Solvik-Olsen. 20,1 prosent svarer Sylvi Listhaug, mens 10,4 prosent svarer Christian Tybring-Gjedde.



– Jeg noterer meg svarene, men har ingen kommentarer utover det jeg allerede har skrevet i boken jeg utga for en drøy måned siden , skriver Solvik-Olsen i en e-post til Nettavisen fra Alabama, USA, hvor han er bosatt for tiden.

PÅ VEI: Ketil Solvik-Olsen bor for tiden i Alabama, USA, og er storfavoritt blant Frps egne til å bli partiets neste leder. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Tidligere i høst åpnet Solvik-Olsen for å overta etter Siv Jensen, men understreket at han ikke ville ta initiativ til at Jensen skulle gå av. Frps folke- og tillitsvalgte er imidlertid splittet i synet på om Jensen bør gå av som partileder:

På spørsmålet «Hvilke av disse påstandene er du mest enig i», svarer 48,8 prosent at «Frp trenger en ny partileder før neste stortingsvalg», mens 51,2 prosent svarte at de hadde tillit til partileder Siv Jensen.

Nettavisen tok kontakt med partileder Siv Jensen og stilte henne en rekke spørsmål. Jensen har imidlertid ikke ønsket å besvare spørsmål om undersøkelsen.

– Jeg er godt kjent med at det er ulike meninger internt i Frp. Det har det alltid vært. Partiet skal snart inn i en programbehandling, og at partiets tillitsvalgte har meninger om fremtiden og om hvordan partiet posisjonerer seg, er jeg glad for, sier Jensen til Nettavisen.

Hun foretrekker å ta diskusjonen internt.

– Ut over det er temaene i undersøkelsen en del av partiets interne debatter som jeg jevnlig diskuterer med sentral- og landsstyret, men ikke med Nettavisens journalister, sier hun.

Mener Solvik-Olsen favner bredere

Margrete Dysjaland, leder for Frps fylkestingsgruppe i Rogaland, er tydelig på at partileder Siv Jensen kan sitte så lenge hun selv ønsker, men innrømmer at hun er svak for Ketil Solvik-Olsen som partileder når den tid kommer.

HYLLER KETIL: Frps gruppeleder Margrete Dysjaland på fylkestinget i Rogaland, mener Ketil Solvik-Olsen favner bredere og ville vært en god partileder. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

– Jeg liker Ketil veldig godt, og det har jeg inntrykk av at folk gjør på tvers av partigrensene også, sier Dysjaland til Nettavisen.

Stortingsrepresentant Terje Halleland mener det vil være lenge til Jensen går av, og ønsker ikke å bidra til en lederdiskusjon.

– Mitt inntrykk er at det ikke er noen lederdiskusjon i partiet, og at Siv Jensen per i dag er den ubestridte lederen som folk står samlet om, sier Halleland.

– Men nesten halvparten ønsker jo en ny leder?



– Det er ingen debatt i partiet og ingen lederdiskusjon. Jensen har sittet og regjert lenge, og det er naturlig at folk stiller spørsmål ved det, sier Halleland.

Stavanger Frp-topp Leif Arne Moi Nilsen uttrykker nesegrus beundring for Jensen, men sier han foretrekker Ketil Solvik-Olsen over Christian Tybring-Gjedde dersom det skulle bli aktuelt med et lederbytte.

– Her er jeg helt på bølgelengde med flertallet i undersøkelsen. Jeg håper at Solvik-Olsen vil stille hvis det blir aktuelt. Han har min tillit så det holder. Tybring-Gjedde er litt forskjellig fra Solvik-Olsen, og de har hver sin linje. Det er sjelden jeg er uenig med Ketil, sier Moi Nilsen.

Sandnes-varaordfører Borgli mener det er mange som kan ta over for Jensen, men også han holder en knapp på Solvik-Olsen.

– Slik det ser ut nå, så tror jeg Solvik-Olsen peker seg ut som en som kan favne veldig bredt. Han står like støtt som de andre politisk, men favner bredere. Det sliter vi litt med nå, at vi ikke når så bredt ut som vi kunne ønsket. Det kan Solvik-Olsen rette opp, sier Borgli.

4 av 10 vil ut

Nettavisens undersøkelse kommer også inn på Frps deltakelse i regjering. Et flertall på 59,5 prosent svarer at «Frp bør fortsette i regjering, og må akseptere kompromiss», mens 40,5 prosent svarer at «Frp bør ut av regjering så snart det lar seg gjøre».

Samtidig uttrykker 46,3 prosent av de spurte at de er enten «veldig fornøyd» eller «ganske fornøyd» med Frps gjennomslag i regjering. 21,6 prosent svarer at de hverken er fornøyd eller misfornøyd, mens 33,6 prosent sier de er enten «ganske misfornøyd» eller «veldig misfornøyd».

– Svarene i undersøkelsen viser jo litt av ambisjonsnivået. Velgerne ønsker gjennomslag for Frps politikk, og vår politikk ser man mer på noen områder enn andre. Det var nok forventet at mange ville si at vi ikke får nok gjennomslag, sier Terje Halleland og fortsetter:

– Regjeringssamarbeid innebærer alltid slitasje, og man vil få en partiorganisasjon som ønsker mer. Det er positivt og skjerper oss til å yte mer og få mer gjennomslag.

Leif Arne Moi Nilsen mener også at resultatene sier noe om Frp-sjelen.

– En Frp-er er aldri fornøyd. Vi tåler nederlag dårlig, og det smeller godt når det går trått. Det blir ofte mer fokus på tapene våre enn seirene. Vi liker ikke å skryte av oss selv. Men hvis over 50 prosent er fornøyde med å være i regjering etter å ha vært der i seks år og fått mye bank i valgkampen, får det være godt nok, sier Moi Nilsen.

BOMPENGE-GENERAL: Frp-politiker Leif Arne Moi Nilsen har ført bompenge-kampen for Frp i Rogaland. Foto: (NTB scanpix)

