Ny instruks: Nå kan du bli gjenkjent av automatiske kameraer i London

Allerede til helga tar London i bruk overvåkningskameraer på offentlig sted som gjenkjenner ansikter - og som varsler politiet om kriminelle eller savnede personer.

Beslutningen ble tatt før helga, til store protester fra både det britiske datatilsynet og menneskerettsorganisasjoner, forteller nettstedet helt.digital.no.

Hovedargumentet til motstanderne er at du i praksis blir rettsløs - om du for eksempel blir feilaktig «gjenkjent» av et kamera uten å få vite om det.

Og at teknologien lett kan misbrukes. Dette har til og med Google-sjefen Sundar Pichai påpekt. Han mener at teknologien uten tvil kan brukes i «forbrytersk hensikt».

LES OGSÅ: Overvåker etniske minoriteter

Tilhengerne peker på at det vil være svært gunstig for å finne igjen savnede personer, mens politiet forsikrer at det bare skal brukes i avgrensede områder for å finne ettersøkte for alvorlige forbrytelser som grov eller seksualisert vold.

Skeptikerne er redd for at den strikken kan strekkes.

London-politiet sier også at systemet bare gjør feil i ett av 1000 tilfeller. De har også en meningsmåling som viser at hele 80 prosent av innbyggerne støtter tiltaket.

Hvis det er riktig, har vi kommet langt - svært fort:

I Kina blir myndighetenes overvåkingskamera koplet opp mot millioner av ID-kort, og kan kjenne igjen folk på gata.

For ganske nøyaktig to år siden skrev jeg en kommentar om at digital ansiktsgjenkjenning nå «er kommet så langt» at kinesiske myndigheter bruker teknologien for å overvåke etniske minoriteter i provinser vest i Kina.

Da hadde myndighetene opprettet såkalte «sikre soner», omringet av geo-gjerder med kameraer, som alarmerer sikkerhetspolitiet dersom mennesker som tilhører «feil» gruppe befinner seg mer enn 300 meter utenfor tillatt område.

«Her hjemme vil nok Datatilsynet forsøke å bremse så godt de kan», skrev jeg da. Spørsmålet nå er om det det allerede er for seint.

Riktig nok forsøker EU-kommisjonen å innføre et midlertidig forbud mot teknologien inntil det er kommet på plass et lovverk som kan hindre misbruk. Men det kan ta tid - og nå blir altså teknologien haste-innført i Storbritannia.

(Kommentaren fortsetter under målingen)

Det betyr at du hvor som helst i London risikerer å bli gjenkjent av overvåkingskameraer med den samme teknologien som brukes i passkontrollen på enkelte flyplasser.

For å sette det på spissen, slik de hardeste skeptikerne mener det er god grunn til å gjøre:

Om teknologien blir vanlig, og myndighetene ikke setter strenge regler for bruk, vil du i verste fall kunne oppleve å bli stanset ved inngangen av din favoritt-London-pub. Kanskje kjente kameraet deg igjen som samme personen som sneik i køa på en pub i Rakkestad for tre år siden.

I Kina er det omfattende overvåkingsprogrammet døpt «Xue Liang». Det kan oversettes med «folkets lange øyne».

Som betyr at det kinesiske kommunistpartiets kamera(t)er ser deg, alltid, overalt - ikke ulikt George Orwells påstand om at «Storebror ser deg» i den berømte framtidsromanen 1984.