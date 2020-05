Ny jobbtrend overrasker erfaren hodejeger: – Dette har jeg aldri opplevd før

Ansatte i full jobb tar kontakt med rekrutteringsselskapet: – De kommer aldri tilbake til denne bransjen.

STAVANGER/OSLO (Nettavisen Økonomi:) Selv om antallet som er registrert som arbeidssøkende hos NAV kryper nedover i takt med at samfunnet gradvis åpner opp igjen, er andelen helt og delvis arbeidsledige fortsatt på historisk skyhøye nivåer.

Koronakrisen og oljepriskollapsen har sendt sjokkbølger gjennom arbeidsmarkedet, og rekrutteringsbransjen er blant dem som sitter tettest på hva som foregår.

Daglig leder Erik Falk Hansen i Avantgarde Search sier at han før jul fikk rundt syv henvendelser i snitt per uke. Etter påske har dette antallet steget til 89. Bare i påskeuken tikket det inn 122 meldinger i ulike kanaler til rekrutteringssjefen.

– Jeg får masse henvendelser fra permitterte og folk uten jobb. Men mer overraskende er det, og dette har jeg aldri opplevd før, at jeg får mange henvendelser fra folk som er i jobb og som er redd for å miste den, sier Falk Hansen, som sier at 48 prosent av alle henvendelsene siden 12. mars har vært fra personer i fast jobb.

OVERRASKET: Avantgarde Search-sjef Erik Falk Hansen har vært lenge i rekrutteringsbransjen, men har aldri opplevd en så overveldende mengde henvendelser fra ansatte i fast jobb. Foto: Privat

Unge vil ut av oljebransjen

I Stavanger er Avantgarde-rekrutterer og partner Ingunn Søyland stadig i kontakt med bekymrede unge i oljebransjen. Mange opplevde å miste jobben under oljenedturen mellom 2014 og 2016, for så å få ny jobb et par år senere.

– Disse har typisk vært i jobb i to-tre år etter forrige krise, og nå er de på vei ut igjen. Beskjeden fra dem som tar kontakt med oss og som fortsatt har jobb, er at dersom jobben ryker nå, kommer de aldri tilbake til olje og gass. Mange ser nå mot andre bransjer, sier Søyland og fortsetter:

– Det er skummelt, i og med at oljenæringen er vår viktigste bransje nå og i overskuelig fremtid. Hvis disse tendensene fortsetter, vil oljebransjen støte på en rekrutteringskrise i årene som kommer.

OLJE: Ifølge rekrutterer Ingunn Søyland har mange unge i oljebransjen fått nok av usikkerhet, med forrige oljenedtur friskt i minne. Her fra Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Ifølge SSB ble 24.800 jobber knyttet til olje- og gassnæringen borte som følge av oljeprisfallet fra 2014. Etter en periode med oppgang og optimisme, er oljebransjen igjen inne i tøffe tider: Flere store oljerelaterte selskaper har varslet om nedbemanning de siste ukene.

I fjor sommer skrev Nettavisen Økonomi om at studentene flykter fra oljestudiene, til tross for stor etterspørsel fra oljebransjen. Avantgarde Search-sjef Falk Hansen sier han ikke ville anbefalt unge å søke seg mot oljebransjen uten flere bein å stå på.

– Dersom jeg var ung arbeidssøker eller akkurat hadde mistet jobben min som ingeniør i oljebransjen, ville jeg brukt hele permitteringstiden min på kurs og utdanning slik at jeg hadde vært i en bedre posisjon til å få en ny jobb utenfor oljebransjen. Det finnes utrolig mange kurs og sertifiseringer som kan gjøres digitalt. Klarer man å tilegne seg ny kunnskap og få det på CV-en, blir man langt mer attraktiv, sier Falk Hansen.

Skryter av Røkke-selskaper

Både Søyland og Falk Hansen mener oljeselskapene burde investert tyngre i digitalisering og ny teknologi for å være best mulig rustet til morgendagens oljebransje. Rekrutteringssjefen stusser over at ikke flere har tatt i bruk de gode tidene mellom 2017 og 2020 til å videreutvikle kompetansen blant de ansatte.

– Jeg snakket med en direktør for et stort oljeselskap i Stavanger for en uke siden. Han pekte på et paradoks: Mange av Norges skarpeste hoder innenfor geologi og geofysikk sitter i oljehovedstaden, men de færreste har startet på noen form for videreutdanning innen datateknologi eller kunstig intelligens, sier Falk Hansen og fortsetter:

– Dette er kunnskap og teknologi som vil drive oljebransjen fremover de neste årene, og for de beste ingeniørene burde det være forholdsvis enkelt å tilegne seg denne typen kunnskap.

DIGITAL SATSING: Aker BP-direktør Karl Johnny Hersvik har gått i bresjen for en datadrevet forretningsmodell, og har investert tungt i digitalisering. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Rekrutteringsselskapet mener oljebransjen generelt har en lang vei å gå når det gjelder bruk av datateknologi, kunstig intelligens og digitalisering. Unntaket er Røkke-eide Aker BP og IT-satsingen Cognite, som sammen driver frem omfattende digitalisering og ny teknologi på sokkelen, ifølge Søyland. Senest i februar inngikk de to selskapene et samarbeid om bruk av roboter på norske oljeplattformer.

Informasjonssjef Kolbjørn Andreassen i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass sier i en kort kommentar til Nettavisen Økonomi at norske oljeselskaper absolutt ikke er dårligst i klassen på digitalisering. Snarere tvert imot:

– Vi kan nevne 3D-modellering av reservoar, utvikling av sensorteknologi og fjernstyring av arbeidsoperasjoner som eksempler på det bransjen har gjort opp gjennom årene, sier informasjonssjefen.

Andreassen peker også på et prosjekt kalt «Digitalt grunnfjell», som Norsk olje og gass kjører. Borekaks fra 1.500 lete- og avgrensningsbrønner digitaliseres og gjøres tilgjengelig for analyse i det som er et unikt prosjekt i verden, og som er finansiert av rettighetshaverne på norsk sokkel.

– Disse dataene kan brukes til maskinlæring og kunstig intelligens, og de vil gi ny kunnskap om norsk kontinentalsokkel og øke muligheten for nye funn, sier Andreassen.

