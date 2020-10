Ny katastrofemåling for Arbeiderpartiet og partiet lekker som en morken pram på Mjøsa

Ap-leder Jonas Gahr Støre får den verste partimålingen noensinne rett i ansiktet etter en uke der flere profiler forlater det synkende skipet.

Årsakene er ulike, men på kort tid har både Jan Bøhler og Geir Lippestad hoppet av, mens tidligere nestleder Trond Giske er skjøvet ut i mørket.

På den ferske meningsmålingen Kantar har laget for TV 2 får partiet 18,4 prosent oppslutning - den dårligste noensinne siden målingene startet i 1964: - Det er et veldig dårlig resultat for Arbeiderpartiet. Nå har vi over lengre tid hatt mye oppmerksomhet rundt utenomsportslige aktiviteter. Det må vi selv ta ansvaret for, sier nestleder Hadia Tajik til TV 2.

Amedias måling: Ap lekker i alle retninger

Dersom dette blir valgresultatet i 2021, mister Arbeiderpartiet 17 representanter på Stortinget. Mandatberegningen gir 32 stortingsplasser, ifølge Pollofpolls utregning - nøyaktig halvparten av antallet etter valget i 2009.

Den mest nærliggende forklaringen er at det tidligere folkepartiet forsøker å være alt for alle, men har blitt lite for få.

De rødgrønne har fortsatt et knepent flertall, men en eventuell statsminister Jonas Gahr Støre trenger ikke bare Senterpartiet og SV - han må også regjere på nåden til Miljøpartiet De Grønne og Rødt.

En ting er at flertallet kan glippe, noe annet er at Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum seiler opp som en mulig statsministerkandidat nå som partiet bare er 2,2 prosentpoeng mindre enn Ap på gallupen.

Blir Senterpartiet størst, kan alt skje.

GRØNNE KAMERATER: I forrige uke meldte Jan Bøhler overgang til Senterpartiet, og får førsteplassen på listen i Oslo med støtte fra Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Heidi Schei Lilleås

Hvis utvalget er representantivt, betyr Kantar-målingen at Arbeiderpartiet har mellom 16,0 og 20,8 prosents oppslutning når vi tar høyde for feilmarginer. Nedgangen fra september er dramatisk og statistisk signifikant.

Likevel kan enkeltmålinger sprike. Men det er mager trøst å finne i Pollofpolls gjennomsnitt av nasjonale meningsmålinger. De viser at partiet har slitt i motvind siden i vår, og klokker inn på 20,6 prosent i snitt i oktober.

12 MAGRE ÅR: Arbeiderpartiet har en rekke magre år bak seg, men nedgangen har tatt skikkelig fart de siste fem årene. Foto: Pollofpolls.no

Arbeiderpartiet får stygg medfart også på Sentios måling for Nettavisen og Amedia. Også her er nedgangen signifikant, fra 25,4 prosent i andre kvartal, til 23,1 prosent nå. Med et utvalg på 9.000 respondenter er målingen mer nøyaktig, og Sentios måling viser at Arbeiderpartiet har mellom 22,1 og 24,2 prosent oppslutning.

Vår måling viser at Fremskrittspartiet har funnet igjen formen, mens Senterpartiet ligger på et stabilt, høyt nivå.

Hva går velgerne?

I store tall har velgerne flyktet fra Arbeiderpartiet i lang tid. Fra valg til valg i perioden 2009 til 2017 mistet partiet rundt 75.000 stemmer ved hvert valg, og Sentio-målingen indikerer et nytt fall på 130.000 stemmer til rundt 670.000 velgere.

Rundt hver femte Ap-velger fra forrige valg er nå usikre, og partiet mister velgere til både høyre og venstre. Over 33.000 velgere har gått til Senterpartiet, mens SV har jafset til seg 21.000 tidligere Ap-velgere, mens Rødt og MDG har tatt rundt 11.000 stemmer hver netto fra Arbeiderpartiet siden forrige valg.

Hva er det som skjer?

Når velgerne lekker både til høyre og venstre, er det vanskelig å si at det er en protest mot Arbeiderpartiets høyre- eller venstredreining. Arbeiderpartiet har tapt Nord-Norge og Innlandet til Senterpartiet og partiet sliter i Oslo.

Den mest nærliggende forklaringen er at det tidligere folkepartiet forsøker å være alt for alle, men har blitt lite for få. Partiet jamrer og klager, men klarer ikke å fremstå som et tydelig alternativ. De misfornøyde velgerne har tydeligere alternativer i Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Rødt, SV og MDG.

Partileder Jonas Gahr Støres problem er at stadig færre vet hvorfor de skal stemme på Arbeiderpartiet, men setter seg på gjerdet. Selv om velgermassen over tid har beveget seg mot venstre, så lekker Arbeiderpartiet som en morken pram på Mjøsa.

PS! Hva mener du? Er det håp for Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre, eller er det ingen ende på nedturen? Skriv et leserbrev!