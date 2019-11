Ny måling: – Aldri vært mer motstand mot EØS-avtalen

Meningsmålingsbyrået har stilt samme spørsmål i en årrekke. Aldri før har motstanden mot EØS vært sterkere.

EU-motstanden er skyhøy i Norge og hele 67 prosent sier nei til EU-medlemskap i den siste tilgjengelige målingen for instituttet Sentio. Trøsten for Europabevegelsen har vært positive tall for EØS.

En ny måling Nettavisen har fått tilgang på viser at det er blitt en mager trøst.

På spørsmål om nordmenn foretrekker en handelsavtale med EU fremfor dagens EØS-avtale er nordmenn nå splittet nøyaktig på midten.

I undersøkelsen er det 35 prosent som sier ja, 35 prosent sier nei, og 31 prosent sier vet ikke.

Oppsiktsvekkende

– Det spesielle nå, er at støtten til handelsavtale med EU er like stor. Det er oppsiktsvekkende, sier administrerende direktør Arve Østgaard i Sentio som har gjennomført undersøkelsen.

– Alt dette kan forklares med økt utrygghet. Det er ganske ville tider med både Trump og Brexit. Oppslutningen om handelsavtale har aldri vært så høy, sier Østgaard.

Undersøkelsen er gjennomført av Sentio Research Norge på oppdrag av organisasjonen Nei til EU og har 1000 respondenter.

I juni kom en undersøkelse som viste at 61 prosent ville stemt «ja» i en folkeavstemming om EØS-avtalen. Imidlertid ble de ikke presentert for noe alternativ.

GLAD: Leder Kathrine Kleveland i Nei til EU er storfornøyd med økningen i EØS-motstand blant nordmenn. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB Scanpix)

– Er dette et godt spørsmål? Er dere sikker på at vi hadde fått en handelsavtale?

– Ja, det er jeg. Fordi det vil lønne seg for EU. De handler fornuftig og er opptatt av å handle norske varer. Det er jeg sikker på at de vil fortsette med. De trenger olje, aluminium og fisken vår. Dessuten er vi et godt marked for mange EU-land, sier leder Kathrine Kleveland i Nei til EU.

Hun står klar til å si opp avtalen, og minner om at vilkårene for Norge er annerledes enn for Storbritannia.

– Jeg er veldig glad for at motstanden øker. Vi må huske at i motsetning til et EU-medlemskap, som Storbritannia, så har vi en gjensidig avtale om ett års oppsigelse. Det er fullt mulig å si opp EØS-avtalen.

– Flere EØS-forkjempere sier det vil være store konsekvenser om Norge trekker seg ut, for handel, arbeidsplasser og økonomien. Hva sier du til det?

– I Nei til EU går vi for en jevnbyrdig handelsavtale fremfor en EØS-avtale. Husk at vi allerede har tollfrihet for alle industrivarer med den eksisterende handelsavatelen som gjelder uten EØS. Vi ser at EUs nye handelsavtaler også omfatter tjenester. Det er fordi det kommer til å gå fint. I tillegg kan vi få stoppet alle ulempene med EØS-avtalen som sosial dumping, sier Kleveland til Nettavisen.

NAV-skandalen viser problemet

Nei til EU-lederen mener NAV-skandalen hvor det er EØS-regelverk som går foran norske lover og regler, viser problemstillingene som kommer av EØS-avtalen.

– Den er med på å vise at måten lovverket endres, kan det stilles spørsmål på om det er en god måte å gjøre det på. Det er relevant å se på alternativene når vi får slike konsekvenser, sier Kleveland.

Senterpartiet, som også er Nei til EU-lederens parti, har historisk sett tjent mest på EU-saken. Partiet gjorde sitt desidert beste valg noensinne under folkeavstemningen om EU med oppslutning på 16,7 prosent.

Men det er ikke Sp-velgerne som er mest kritisk til EØS. Frp-velgerne har rykket forbi.

– Jeg er glad for at det blir flere EØS-kritikere. Det viser bredden i bevegelsen. Det er motstand mot EØS fra Rødt til Frp, sier Kleveland.

Hun mener det er en del grunnleggende problemer med avtalen og EU som institusjon.

– Det dreier seg om påvirkning på felt etter felt som ikke skulle påvirkes da EØS-avtalen ble signert. Energipolitikk og jernbane har vært viktige saker, og EU har stadig opprettet nye byråer som Norge blir underlagt, sier Kleveland.

