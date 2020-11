Ny måling: Sjokkbeskjed fra velgerne om koronaviruset

En rykende fersk valdagsmåling fra CNN viser at koronaviruset er først på tredje plass av viktigste saker.

Klokken 23.00 kom den første valgdagsmålingen fra CNN. Den har intervjuet folk som har stemt, og er historisk sett langt mer nøyaktige enn målinger før valget. Den nye målingen viser hvilke saker velgerne setter øverst.

Mens koronaviruset har dominert dagsorden fullstendig, er det likevel økonomien som blir rangert som den desidert viktigste saken for flest velgere. 34 prosent av velgerne sier de mener økonomien er den viktigste saken.

Korona eller økonomi?

På andreplass sier 21 prosent at «racial issues» er viktigst. Først på tredjeplass finner vi koronaviruset med 18 prosent av velgere som mener det er viktigst.

Kriminalitet var viktigst for 11 prosent av velgerne, og 11 prosent sier helsepolitikk er viktigst.

På spørsmål om velgerne mener det er viktigst å gjenoppbygge økonomien eller stoppe koronaviruset mener 42 prosent av velgerne økonomien, mens 52 prosent sier koronaviruset må stoppes.

President Donald Trump har fått mye kritikk for håndteringen av koronaviruset, spesielt fra kandidat Joe Biden. Ifølge velgerne er det imidlertid dødt løp om håndteringen er god eller ikke.

På spørsmål om håndteringen av koronaviruset går godt eller dårlig, er det 48 prosent som sier godt, mot 51 prosent som sier dårlig.

Bruken av maske har også vært et hett tema. Mange har ment det burde være pålagt for alle. På spørsmål om velgerne ser på det som et personlig valg eller mer en beslutning av folkehensyn er det henholdsvis 30 prosent og 68 prosent.

Rekord i nye velgere

Det er også en kraftig økning i nye velgere. 13 prosent av velgerne oppgir å stemme for første gang. Det er opp fra 10 prosent for fire år siden.

Det har også vært mye diskusjon rundt hvordan valget gjennomføres, og Donald Trump har ytret mistillit til om valget vil gjennomføres på en god måte.

Hele 86 prosent av velgerne oppgir å ha en del eller stor tro på at stemmene blir talt riktig.

Det er også usedvanlig få velgere som oppgir å ha bestemt seg den siste uken av valget. Kun fire prosent oppgir at de har bestemt seg den siste uken.

CNN spurte også velgerne om hvilken kvalitet som er viktigst for valget av presidentkandidat.

Sterk leder - 32 prosent.

God dømmekraft - 24 prosent.

Bryr seg om folk som meg - 21 prosent.

Kan forene landet - 19 prosent.

Velgerne ble også spurt om hvorfor de stemte for Biden eller Trump. Om det var mest avgjørende stemme for kandidaten, eller mot den andre kandidaten.

Trump-velgere:

For Trump: 81 prosent

Mot Biden: 14 prosent

Biden-velgere: