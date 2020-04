Ny massiv redningsplan for Norwegian

Går for ekstraordinær løsning.

Norwegian har opplevd bom stopp siden koronaviruset slo innover Norge og Europa. Etterhvert som flyplasser enten er stengt, eller folk har fått beskjed om å holde seg hjemme er det knapt kunder igjen.

Før krisen rammet selskapet sto de med en enorm gjeld, som gjorde selskapet ekstra sårbart.

Regjeringen har aktivt gått inn med statlig garantiordning for enkelte lån for å forsøke å redde selskapet. I tre ulike faser skulle Norwegian gjøre en rekke grep for å utløse mer hjelp fra staten.

Utvannes

SELGER SEG UT: Bjørn Kjos sammen med forretningspartner Bjørn Kise er i ferd med å selge seg ut som aksjonærer i Norwegian. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Ifølge Finansavisen går nå styret i Norwegian inn for å hoppe over den andre fasen i regjeringens plan, og går nå for å konvertere alle sine kreditorer for å holde seg flytende.

Løsningen går ut på at Norwegian skal slippe å betale tilbake alle kreditorene fulle beløp mot at de får eierskap i selskapet. Planen vil føre til at dagens aksjonærer får utvannet deres eierskap drastisk, ifølge Finansavisen.

Tre faser

Gjennom flere krisemøter etter Norge ble nedstengt som følge av koronaviruset, har regjeringen og flere flyselskaper diskutert løsninger for å holde dem flytende gjennom krisen.

Det ble lansert tre faser for Norwegian som del av en statlig forhandlet redningsplan.

Norwegian får tilgang på 300 millioner kroner i statlig garanterte lån. Selskapet blir tilført 1,2 milliarder kroner, men under betingelsen av at Norwegians kreditorer gir betalingsutsettelse til selskapet. I fase tre er det stilt krav om at selskapet må ha en egenkapitalandel på minst åtte prosent for å utløse ytterligere støtte.

Ifølge en børsmelding selskapet sendte ut onsdag skriver selskapet at de vurderer å droppe fase to. Det skal ha vært vanskelig for dem å få kreditorer med på å godkjenne betalingsutsettelser. Mye av dette skal være grunnet Norwegians kompliserte finansieringsstruktur.