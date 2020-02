Ny matvaresmell for norske forbrukere: Disse varene har økt i pris

Det blir ikke noe rimeligere å handle mat i butikken: - Nitrist, sier Tom Ystaas i Enhver.no.

I forrige uke ble det kjent at en lang rekke matvare hadde økt prisen med i snitt 7 prosent i uke fem sammenlignet med gjennomsnittsprisen i 2019.

Det stopper ikke der, for mange av matvarene får stadig høyere pris.

- Bare den siste uken har prisene økt med hele 3,3 prosent på Ballerina kjeks, Biola, Kremgo Krydder, Leverpostei, Piano Vaniljesaus, Stjernebacon og Gilde karbonader, opplyser Tom Ystaas i Enhver.no, som sammenligner priser i ulike butikkjeder hver uke.

Tror prisøkningen stagnerer snart

Med tanke på at fem av varene allerede har hatt betydelige påslag fra fjoråret, er det ikke gode nyheter for det norske folk.

- Dette er nitriste dager for forbrukerne. Dagligvarekjedene er tydeligvis ikke ferdige med å øke matvareprisene, sier han til Nettavisen.

- Når tror du prisene slutter å øke?

- Jeg tror prisøkningen er ferdig til utgangen av februar, sier han.

Sju av matvarene som var med i forrige ukes handlekurv er også med denne uken. Ystaas har sammenlignet prisene for disse matvarene i seks dagligvarebutikker både i forrige uke og i denne uken, som tilsammen utgjør 42 prissammenligninger.

- I 31 av tilfellene øker prisen, i ti tilfeller er prisene identiske med forrige uke – og kun i ett tilfelle hos én kjede var det en prisnedgang, sier han.

Få gode tilbud

Det er hos Meny vi finner den ene varen som har gått ned i pris denne uken. De har nemlig senket prisen på karbonader fra Gilde betydelig - 27,10 kroner ned i pris, men dette er et tidsbegrenset tilbud.

Det er imidlertid Kiwi som kommer best ut totalt sett på denne ukens handlekurv. Coop Obs ligger på en andreplass, Rema 1000 på tredjeplass, Extra på fjerde og Meny på femteplass. Helt sist finner vi Spar.

Grunnen til at Obs gjør det så sterkt, skyldes at de har tilbud på en del varer i dagens handlekurv.

- Obs har et godt tilbud på Gulost fra Synnøve Finden, med en pris på 75 kroner kiloen. Obs har tilbud på Bali kyllinggryte for 13,80 kroner, sier han.

Økte priser fra leverandørene

Nettavisen har snakket med både Coop og Kiwi, som forsvarer de økte prisene med økte priser fra leverandørene.

- Det stemmer at prisene er på tur opp, og det har sin naturlige forklaring i at leverandørene økte sine priser til dagligvareaktørene 1. februar, forteller kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge til Nettavisen.

Han forklarer at denne prisøkningen må tas ut i form av økte priser.

- Konkurransen er tøff, og ingen tar ut hele prisøkningen med en gang, men vi øker prisene litt av gangen. Så det kan bli små korte variasjoner i prisene, slik vi ser denne uken, mellom de ulike butikkjedene, forklarer han.

Samtidig påpeker dessuten at når det gjelder ukens test så var prisene allerede justert ned i Coops lavpriskjede Extra torsdag.

DYRERE MAT: Kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi og kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge forteller at de økte matvareprisene skyldes økte priser hos leverandørene. Foto: Kiwi/Coop

I tillegg til økte priser fra leverandørene, trekker kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Aakvaag Arvin, fram priskrigen før jul.

- Det var kunstig lave priser på mange varer i en lang periode før jul. Prisene gikk ned 1,9 prosent fra november til desember, og gikk ned 0,4 prosent fra desember 2018 til desember 2019, forteller hun.

- Det er ikke bærekraftig å selge varer med tap over lang tid. En del av varene gikk opp til et mer normalt nivå i januar, og nå i februar har vi fått prisøkningene fra leverandørene, forklarer hun videre.

Aakvaag Arvin understreker imidlertid at Kiwi skal fortsette å presse prisene.

- Vi skal kjempe for å gi kundene best mulig pris, og jobber alltid for å være billigst, sier hun.

Merk at prisene du ser i listen nedenfor kan ha blitt noe justert etter prisundersøkelsen ble gjennomført i midten av denne uken.

Produkter Agurk 1 stk 20.9 22.9 21.9 20.9 22.9 20.9 Isbergsalat 1 stk 19.8 21.9 19.9 19.9 21.9 19.8 Blomkål 1 stk 24.9 27.9 25.9 24.9 24.9 24.9 Stjernebacon 140 gr 26.9 27.5 28.79 28.8 27.9 28 Gulost Synnøve 1 kg 99 106 74.9 100.7 105 104.9 Helmelk Tine 1 liter 19.4 20.6 19.9 19.94 20.5 19.9 Lettrømme Tine 3 dl 16.9 18 18.9 16.9 18.3 18.9 Leverpostei 100 gr 8.9 10.8 9.9 8.9 10.9 9.9 Karbonader Gilde 810 gr 79.9 59.9 85.41 79.9 85.9 80.46 Piano vaniljesaus 1 liter 31.9 33.9 31.9 31.9 32.9 31.9 Biola Blåbær 1 liter 34.9 38.1 36.6 34.9 37.5 35.9 Oboy 450 gr boks 26 29.6 26 26 29.9 26 Bali kyllinggryte 65 gr 24.9 27.2 13.8 24.9 23.9 24.9 Tomatsuppe Original 91 gr 14.9 18.5 14.9 14.9 14.9 12.3 Uncle Ben`s Sweet & Sour Original 450 gr 25.9 27.8 25.9 25.9 26.9 25.9 Uncle Bens Tikka Masala 450 gram 25.9 27.6 26.9 25.9 26.9 25.9 Prim original Tine 300 gr 24.9 26.7 26.9 24.9 26.9 26.9 Ballerina kjeks Nougat 190 gr 23.5 25.4 23.9 23.9 24.9 23.9 Gilde skinnfri kjøttpølse 450gr 27.9 29.9 29.25 29.3 31.9 27.9 Kvikk lunsj 47gr 13.4 14.2 13.9 13.9 13.9 13.9 Kremet Blomkålsuppe Pose 17.9 21.1 19.9 17.9 19.9 19.9 Meksikansk tomatsuppe Pose 21.9 23.3 21.9 21.9 21.9 21.9 Bixit Sjokolade 200 gram 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 Bringebærgele, Freia 125 gram 14.9 16 17 17 15.5 17 Familiens Fiskegrateng 1 kilo 62.9 66.7 63.9 62.9 66.9 62.9 Firkløver Freia 200 gr 39.9 44.5 42 41.9 43.9 42 Jordbærgele, Freia 125 gram 14.9 14.9 17 17 14.9 17 Mariekjeks 200 gram 11.4 11.9 11.5 11.4 11.5 11.4 Kremost Krydder 125 gram 16.9 17.5 18.9 16.9 17.5 18.9 Kremost Ananas og Mandarin 125 gram 16.9 16.5 18.9 16.9 16.9 18.9 Sætre Snackers 120 gr 17.9 19 18.5 17.9 20.9 17.9 Favoritt Salami, Gilde 150 gram 38.7 42.9 41.4 39.2 42.9 39.2 Gorbys 30 gram 16.4 18 17.2 15.9 17.5 16.4 Q frokost Yoghurt, blåbær 125 gram 13.4 14.9 14.3 13.4 14.5 13.9 Totalsum 915.59 962.5 918.74 928.33 974.29 941.25