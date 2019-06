Ny milliardutbygging i Fredrikstad

Cityplan og Fredrikstad kommune er nå i gang med planene om hundrevis av boliger og 20.000 – 30.000 kvadratmeter næringsareal.

Rådgivningsselskapet WSP Norge varslet nylig om oppstart av detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale for Trosvikstranda i Fredrikstad, melder Estate Nyheter.

– Formålet er å videreutvikle sentrum langs elven og gjøre Trosvikstranda til en naturlig forlengelse av eksisterende sentrumsbebyggelse, med forretninger, bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting og næringsbebyggelse, skriver Hege Rydland blant annet i varselet, ifølge Estate Nyheter.

Les også: Blir ti ganger så stort som Aker Brygge

Trosvikstranda er et gammelt næringsområde like vest av sentrum, tvers over Vesterelva fra Fredrikstad stadion. Kommunen har lenge snakket om byutvikling på det 20 mål store området som de eier over halvparten av, og har fått med seg det lokale eiendomsselskapet Cityplan med Sander Grundvig i førersetet, skriver Estate Nyheter.

– Vi gleder oss enormt til å ta fatt på Trosvikstranda. Her er det klart for byutvikling og en forvandling av et meget spennende område. Det blir plenty av leiligheter, i kombinasjon med relevant næringsvirksomhet på gateplan. Nærheten til elva vil gjenspeiles i stemning og stil, melder de.



Les også: Bygger for ti milliarder kroner

Her er et snakk om byggehøyder på opptil åtte etasjer og minst 1,5 milliarder kroner i totalinvesteringer. Utviklerne har brukt MAD Arkitekter til å illustrer hvordan den nye bydelen kan bli når den står ferdig om noen år. Arkitekt Kurt Singstad forteller at planen er å rive alle bygningene på området, unntatt to verneverdige.

– Vårt forslag viser hvordan byen kan utvides med nye byrom, en kanal og promenade mot sjøen. Trosvikstranda skal være mer enn et standard boligområde som det ofte blir i utkanten av en by. Cityplan er veldig interessert i å ta med seg byen i en reell sentrumsutvidelse, påpeker han.

Les også: Skilsmisseboliger i fare

Arkitektene presenterer i sitt forslag bygninger med korte fasadelengder med ulike uttrykk. Dette er gjort helt bevisst som en forlengelse av historien.

– Det har vært mye industri på Trosvikstranda opp gjennom tidene, en identitet vi ønsker å videreføre i lokalområdet. Dette inkluderer å få inn en gatestruktur som var der tidligere, og vi skal ta vare på den gamle slippen. At vi har tegnet inn teglfasader er også litt kjennetegnende for det historiske industriuttrykket, sier Singstad.

Les også: Saksøkte selger etter funn av skjeggkre i Oslo-bolig- må selv punge ut

– Hva er tidshorisonten her?

– Reguleringsarbeidet kan nok ta et par år, deretter skal det bygges og boligene porsjoneres ut i takt med hva markedet tåler. Det er vanskelig å si, men det blir aktivitet der i flere år fremover, poengterer han.

Les også: Her er det sikret mot radon, sa boligbyggeren. Så åpnet kjøperen gulvet

Selv om MAD Arkitekter er alene om de innledende skissene, er det ikke sikkert at de får hele oppdraget når prosessen virkelig starter.

– Det kan nok tenkes at det blir flere arkitektfirmaer involvert her, både fordi det er et stort prosjekt og at utviklerne ønsker flere forskjellig uttrykk, påpeker Kurt Singstad.