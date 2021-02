Ny nedtur for Oslos spisesteder: - Dette kommer til å knekke veldig mange steder

Byrådsleder Raymond Johansen møter krass motstand for onsdagens beskjed til utelivet.

- Hvorfor skal man ikke kunne få et glass øl til pizzaen?

Bjørn Næss, direktør i Oslo Handelsstandsforening, håpet tirsdag på at skjenkestoppen ville lettes på onsdag. Men mens det åpnes for voksentrening og på universitetets lesesaler og smitten raser på sykehjemmene, må alle i Oslo som nå synes de trenger et godt måltid og et glass øl til maten mer enn en klem fra svigermor, smøre seg med tålmodighet.

Onsdag ettermiddag omtalte Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum fersk forskning fra Folkehelseinstituttet som viser at en begrenset tillatt skjenking har like god smittevern-effekt som full skjenkestopp.

Situasjonen er svært alvorlig for en hardt prøvet bransje, påpeker Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv:

- Det rammer serveringsbransjen hardt og brutalt. Hundrevis av særlig små serveringssteder er på randen av konkurs. Alkoholsalget utgjør en betydelig del av restaurantenes inntjening. Nå haster det å få opphevet skjenkestoppen, skal vi klare å redde serveringsbransjen i Oslo, sier Krohn Devold i en uttalelse onsdag.

Les også: Fortsatt stengte kjøpesentre: - Det vil gi mer, ikke mindre smitte

- Dette vil knekke mange

- En dag hadde vi 400 kroner i omsetning.

Det sier Nicolai Bauer, eier av restaurant Lorry, et stort serveringssted med lange og stolte tradisjoner, et skjevt steinkast fra slottet. Verken første eller andre verdenskrig eller spanskesyken tok knekken på den berømte restauranten, som var kjent for sine 200 ølsorter lenge før håndverksøl og hipster-IPA skyllet inn over utelivs-Oslo.

Heller ikke korona-pandemien skal greie å knekke Lorry, fastslår Bauer.

- Vi har holdt åpent hver dag, og vil klare oss gjennom dette selv om det koster endel penger. Men mange må være permittert og jeg skulle ønske vi kunne hatt flere på jobb.

Bauer er bekymret for bransjen som helhet og at mange ikke vil klare seg:

- Det er mange som har det tøft nå. Dette kommer til å knekke veldig mange steder.

Det er begrenset hvor lenge man kan holde på som nå, selv med kompensasjon, mener Bauer.

Seks av ti mangler penger til regninger

Hele 65 prosent av serveringsbedriftene i Oslo mener det er en reell risiko for at de kommer til å gå konkurs som følge av koronakrisen, og seks av ti mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid, viser NHO Reiselivs siste medlemsundersøkelse gjennomført blant 600 reiselivsbedrifter fra 2. – 8. februar.

Mens over halvparten har gjennomført oppsigelser, planlegger seks av ti å si opp ansatte.

– Situasjonen i Oslo er ekstremt alvorlig. Vi risikerer faktisk å miste mange, små unike steder som har vært her i årevis og som gjør Oslo til en hyggelig og pulserende by, sier direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv i en pressemelding om stengingen.

Les også: I denne banken er hvert fjerde lån misligholdt

- Veldig dyrt å holde åpent

Bauer regner med om lag 90 prosent tapt omsetning i periodene de har måttet klare seg uten alkoholservering.

- Med åpningstid til halv fire om natten er det ikke til å stikke under en stol at alkoholservering er viktig for oss. Det er helheten, miljøet, minglingen og publivet folk kommer til oss for. Det skal være litt trøkk! Så vi er nok kanskje enda hardere truffet av dette enn mange av restaurantene som er utelukkende matorientert.

Av rundt 40 ansatte, og 50-60 på lønningslista totalt, er tre firedeler av staben på Lorry permittert. Kompensasjonsordningen har gjort det mest lønnsomt å stenge sjappa, mener Bauer:

- Da får man også en stengt by, og det var kanskje hensikten. Vi har heldigvis hatt midler å skyte inn i driften. Men det har vært veldig dyrt å holde åpent.

Fordi ordningen er som den er, må arbeidsgiver dekke de første ti dagene når ansatte må permitteres. I tillegg kommer effekten av selve stengingen. Folk renner ikke ned dørene på første åpningsdag etter stenging, poengterer Bauer.

- Nå må byråden ta på alvor den alvorlige krisen bransjen står i, og så fort som mulig tillate at serveringsstedene kan servere vin til maten. Bransjen tar smittevern på alvor, og det er fullt mulig å nyte vin til maten med god avstand til andre gjester, sier Krohn Devold.

Reklame NÅ: Gigantisk vintersalg hos Milrab