Ny norsk rapport: Stort gap mellom oljeplaner og klimamål

Cicero peker på at alle produsentland hver for seg kan ha gode grunner til å øke eller opprettholde produksjonen av kull, olje og gass, men at den totale belastningen gjør at utslippene vil skape store problemer for klimamålene. Her stiger røyken fra et kullkraftverk i Obilic i Kosovo tidligere denne uken. Foto: Ognen Teofilovski (Reuters)