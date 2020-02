Ny ordning: Nordmenn slipper sjokkgebyr når de handler på nett i utlandet

Nå blir det mer gunstig enn noensinne å handle fra utlandet.

- Dette er veldig gode nyheter for de som handler på nett fra utlandet. Det blir mye billigere og enklere for forbrukerne, så vi er veldig fornøyd med løsningen, sier pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten Norge til Nettavisen.

Den norske regjeringen fjerner den såkalte 350-kronersgrensen for varer kjøpt på nett i utlandet 1. april.

Det betyr at det blir merverdiavgift fra første krone når du kjøper varer fra selskaper som ikke skatter til Norge, som for eksempel Amazon.

Siden slik fortolling koster penger, ville i utgangspunktet alle varer kjøpt fra slike varer automatisk kostet 299 kroner mer, ettersom det er gebyret Posten tar ekspedering av varen.

Det betydde med andre ord at hvis en vare kostet 100 kroner på Amazon inkludert frakt, måtte du da betalt den prisen pluss merverdiavgift på 25 kroner og en fortollingsgebyr på 299 kroner, altså en totalpris på 424 kroner.

Gebyret forsvinner

Nå er det imidlertid klart at du slipper dette sjokkgebyret.

Regjeringen opplyser nå at de innfører en ordning som gjør at varene kan fortolles av nettbutikken du handler fra gjennom det såkalte VOEC-registeret, en forkortelse for VAT On E-Commerce, merverdi på netthandel. I praksis betyr det at du bare trenger å betale merdverdiavgift, men ikke fortollingsgebyr, når du handler på nett i utlandet.

- Når mva-fritaket på 350-kroner avvikles 1. april vil også Postens fortollingsgebyr bortfalle for varer som kommer inn under den nye ordningen. Det betyr at pakker som handles hos utenlandske nettbutikker vil gå rett gjennom hos Posten og ut til mottaker, uten tollbehandling og fortollingsgebyr. Nordmenn handler stadig mer på nettet og i fjor opplevde Posten at e-handelen økte med 18 prosent. Den nye ordningen bidrar til å gjøre netthandelen enda mer sømløs, sier Pettersen i en melding.

Det er Finansdepartementet som skal sørge for at nettbutikkene krever inn merverdiavgiften og dette skal ikke koster seg noe ekstra. Det vil alle butikker som selger til norske forbrukere være pliktig til å gjøre.

Gjelder alle varer under 3000 kroner

Det nye systemet gjelder ikke bare for varer under 350 kroner, men faktisk alle varer opp til en verdi på 3000 kroner.

Med andre ord kan du handle varer helt opp til denne prisen uten å betale fortollingsgebyr. Med andre ord åpner det helt andre muligheter for å kjøpe ting som tidligere var for dyre til å unnslippe fortolling, som for eksempel klær og sko.

En vare som koster 400 kroner på Amazon, inkludert frakt, ville under det gamle systemet ha gitt en regning på 100 i merverdiavgift (generell sats på 25 prosent) og et fortollingsgebyr på 299 kroner, altså en totalpris på 799 kroner. Med det nye systemet fra 1. april vil du altså bare betale merverdiavgift og slipper unna med 500 kroner. Det blir med andre ord mer gunstig enn noensinne å handle fra utlandet.