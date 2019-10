Ny partitopp trekker seg fra Demokratene - nå rakner det for Vidar Kleppe

Terje Svendsen og Tore Nygaard melder seg ut av Demokratene i Kristiansand. Kun to personer er nå igjen i styret i lokallaget i det kriserammede partiet.

KRISTIANSAND (Nettavisen Økonomi): Lørdag sendte valgt styreleder Terje Svendsen (60) i Demokratene i Kristiansand epost til partileder Makvan Kasheikal og meldte seg ut av partiet. Dagen etter fulgte styremedlem Tore Nygaard etter.

De misliker alle behandlingen som de fire utbryterne har fått.

- Jeg trekker meg på grunn av etterspillet. Jeg likte heller ikke at de fire hoppet av, men reagerer på måten de har blitt behandlet på etterpå, sier Svendsen.

Les også: Ukjent varslersak bak Aps kupp av makten

I en tidligere artikkel omtalte Nettavisen Svendsen som sveiser. Det er feil, det riktige er smed.

Kriserammet parti

Demokratene var valgets store vinner i Kristiansand. Med 13,4 prosent oppslutning skulle de få den tredje største grupperingen i det nye bystyret - før rekken av utmeldinger kom til partiets sekretariat.

Styret av Demokratenes lokallag i Kristiansand besto før valget av disse personene:

Roy Fardal, fungerende leder, utmeldt 6. oktober

Terje Svendsen, valgt leder, permisjon i vervet på grunn av arbeid som smed. Utmeldt 12. oktober

Astri Christina Iglebæk, ikke utmeldt

Tore Nygaard, utmeldt 13. oktober

Else Uleberg, utmeldt 6. oktober

Lajla Elefskaas, utmeldt søndag 6. oktober

Tore Heidenreich, ikke utmeldt





Valgresultater gjorde at frontfigur Vidar Kleppe og partiet kom i en vippeposisjon i fordelingen av makten i Sørlandets hovedstad. Men da fire i den nye bystyregruppen brøt ut og inngikk en avtale med venstresiden i bystyret, satt Kleppe igjen med svarteper. Kristiansand fikk sin første ordfører fra Arbeiderpartiet (Jan Oddvar Skisland) som et resultat av dramatikken.

Les alt om dramaet her: Situasjonen spant ut av kontroll for Vidar Kleppe: Ukjent varslersak da Ap grep makten



Nye utmeldinger

Og nå eskalerer den dramatiske situasjonen for Demokratene i Kristiansand.



- Jeg vil ikke se på partiledelsens harselering og mobbing av de som gikk ut. Vidar (Kleppe, red. anm.) gikk på talerstolen og foreslo mobbeombud i byen, men gjelder kanskje bare alle andre unntatt Demokratene, sier Terje Svendsen.

- Jeg kommer til å fortsette i vervet, sa Astri Christina Iglebæk til Nettavisen før helgen.

Dermed er hun den eneste igjen fra partiet i Demokratene i Kristiansand.

- Jeg kjenner ikke partiet igjen, sier Tore Nygaard (60) til Nettavisen.

Nygaard er uføretrygdet lastebilsjåfør. Han har vært aktiv i partiet i rundt ti år.

- Dette med trusler og sånt. Nå har ikke jeg vært så involvert som Terje Svendsen og de andre, men jeg liker ikke måten andre har blitt behandlet på. Nå er jeg bare lei, og trekker meg.



Demokratenes partileder Makvan Kasheikal sa i helgen at han ikke kjente til nye utmeldinger da Nettavisen var i kontakt med ham i helgen.

Vidar Kleppe sier til Nettavisen at Demokratene skal jobbe ufortrødent videre med de seks personene som er igjen i bystyregruppen for å få best mulig gjennomslag for sin politikk i årene som kommer.



- På det første bystyremøtet fikk vi de andre med på en kutt på 10 prosent av alle politikerlønninger i byen. Så her jobber vi videre! fastslår Kleppe.

Saken blir oppdatert.