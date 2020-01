Ny prisliste for norsk toppadvokater: 6250 kroner per time

Norske toppadvokater mener de fortjener mer - og har derfor hevet time-salæret.

Advokatutgiftene eksploderer etter at timeprisen hos de største nå er hevet til 6.250 kroner per time. Det skriver Finansavisen tirsdag (krever abonnement). Fra landets største advokatfirmaer får næringslivsavisen opplyst at timeprisen har passert 6.000 kroner med god margin.

En konsekvens er at norske domstoler, og impliserte bedrifter og privatpersoner, må forholde seg til skyhøye saksomkostninger. Saksomkostningene i Borgarting lagmannsrett er tredoblet på ti år, fra 2007 til 2017, og prislappen er nå på nærmere 400.000 kroner, skriver Finansavisen.

Advokater Finansavisen har vært i kontakt med mener størrelsen på sakskostnadene er et politisk spørsmål.

Les også: Åtte tips til hvordan du kan få høyere lønn når du bytter jobb

- Hva skal en advokat tjene



- Spørsmålet er: Hva skal en advokat tjene? Når det viser seg at advokatene har 15-20 millioner kroner i året, og det er inntil 2.500 timer, sier en partner til Finansavisen.

Avisen minner om at tross høy vekst i timepris i Norge så er saksomkostningene i Amerika og England jevnt over mye høyere enn Norge. I USA må partene i tillegg alltid bære sine egne omkostninger.

Fjorten advokater tjente over 17 millioner kroner i 2018



En oversikt Dagens Næringsliv utarbeidet med bakgrunn i skattelistene for 2018 over partnerne i landets femten største advokatfirmaer, viste at Kvale-partner Thomas Farhang hadde høyest inntekt, med hele 41,7 millioner kroner inn på konto i 2018.

Fra Nettavisen Pluss: Marie (42) var lei av at kontoen var tom før neste lønning kom inn. Så tok hun fire grep som forandret alt



To Schjødt-partnere tjente samme år 26 millioner kroner hver.

Totalt hadde fjorten advokater en inntekt på over 17 millioner kroner i 2018, kommer det frem av DNs oversikt - her gjengitt av Advokatbladet.

Snittlønn i 2018 på over én million kroner for ikke-partnere



Snittlønnen for advokater som får lønnen gjennom en lønnsslipp - og ikke er hverken partnere eller selvstendig næringsdrivende – var i 2018 på 1.021.494 kroner, en økning på 2,64 prosent fra året før. Til sammenligning var snittlønnen for advokatfullmektiger på 655.759 kroner (+ 2,36 prosent).

Dette kom frem i Advokatforeningens lønnsundersøkelse for 2018, som ble offentliggjort i februar 2019.