Ny rapport: 55.000 arbeidsplasser i Norge kan forsvinne i år

Koronakrisen og oljeprisfallet kan gi enormt inntektstap og færre arbeidsplasser.

En fersk rapport fra konsulentselskapet Menon Economics, gjort på oppdrag for Eksportkreditt Norge, viser at titusenvis av norske arbeidsplasser kan forsvinne.

Torsdag morgen koster et fat olje 26,80 dollar fatet. Samtidig fører tiltakene knyttet til koronaviruset at færre kan jobbe, handle og reise som normalt, noe som fører til dramatiske konsekvenser for næringslivet.

Beregningene til Menon viser at koronakrisen og oljeprisfallet kan gjøre at 55.000 arbeidsplasser i de viktigste eksportnæringene står i fare for å forsvinne innen utgangen av 2020. Inntektsfallet kan komme opp i over 1.000 milliarder kroner frem mot 2023.

Krise for oljeservice

– I verste fall risikerer vi å gjøre varig skade på kritiske verdikjeder i eksportindustrien langs kysten. Dersom de store motorene i systemet blir borte, vil dette sannsynligvis få konsekvenser for hundrevis av underleverandører, sier Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt, i en melding.

Spesielt oljeservicebedrifter, utstyrsleverandører, verft og rederier langs kysten har høy gjeld og negative resultater som følge av oljenedturen mellom 2014 og 2017. Analysen fra Menon viser at flere av bedriftene ikke har betalingsevne til å dekke lønn til de ansatte i mer enn tre måneder.

Store økonomiske problemer, og i verste fall konkurser, blant de store bedriftene kan føre til ringvirkninger og krise blant de små og mellomstore bedriftene også, som er avhengig av oppdrag fra de store bedriftene. Store vansker for maritim næring og offshore leverandørindustri kan både svekke dagens eksport - men også forsinke teknologisk utvikling innen blant annen flytende havvind og grønn skipsfart.

– Blir dagens havbaserte næringer redusert i et betydelig omfang, står vi i fare for å miste både kompetanse og sentrale leverandører av teknologi og løsninger som er nødvendige for å etablere nye næringer. Vi risikerer med andre ord å miste en avgjørende forutsetning for å realisere kommersialisering og skalering av nye produkter og løsninger i eksportmarkedene, sier Søberg.

Denne næringen kan kun betale lønn i tre måneder fremover

Menon Economics tar for seg flere scenarier for hvordan koronakrisen vil utvikle seg. I et scenario der koronasmitten er kortvarig og myndighetenes tiltak er effektive, vil norske bedrifter og verdensøkonomien raskt komme på beina igjen, tror Menon.

Men dersom pandemien trekker ut, samtidig som tiltakene ikke virker spesielt godt, kan konsekvensene være brutale for norske bedrifter som driver med eksport. Det kan bety minst 40.800 oppsigelser, og maksimalt opp mot 55.000 arbeidsløse.

Menon spår at reiselivsnæringen vil bli hardest rammet på kort sikt, men at næringen har mulighet til å komme seg raskest igjen. Krisen kan bli dypest og lengst for offshore leverandørindustrien og maritim næring.

Ifølge rapporten har norske bedrifter innen maritim og offshore industri mulighet til å betale lønn til de ansatte i fire måneder fremover med nåværende egenkapital. Innen rigg og supply er tallet 4,1. I reiselivsnæringen og prosessindustrien har medianbedriften egenkapital for de neste 3,5 og 3,6 månedene.

Flere av næringene sliter med lav betalingsevne og høy gjeld. Gjelden må betjenes selv om inntektene svikter, noe som kan gjøre at tusenvis av arbeidsplasser kan forsvinne for å spare penger.

Les hele rapporten fra Menon Economics her.

