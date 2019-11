Ny rapport: Brutalt DAB-fall for radiokanaler

Ny rapport viser at mange radiokanaler har røde tall på grunn av DAB-innføringen.

En ny rapport fra Medietilsynet viser tilstanden for radio og TV-kanalene i Norge.

Den viser at TV- og radiokanaler nasjonalt opplever for første gang et kraftig fall i reklameinntektene på over 200 millioner kroner.

Rapporten som ble fremlagt mandag morgen viser også at radiokanaler som kun sender på DAB har store driftsunderskudd, og at mange radiokanaler taper mer enn de tjener på å sende med DAB.

Har vært skånet

Siden 2010 har TV- og radiokanaler som TV2, P4 og andre komersielle kanaler hatt en solid inntektsvekst frem til 2018. I samme periode hadde avisbransjen spesielt, mistet store reklameinntekter til blant annet Facebook og Google.

Men i fjor snudde det fullstendig.

– TV og radio har nærmest virket immune mot konkurransen fra de globale aktørene i kampen om de norske reklamekronene. 2018 er det første året vi ser at annonseinntektene faller. Taper fra toppåret 2017 er på 212 millioner kroner, eller 4,7 prosent sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

TV-kanalene har de senere årene kompensert for fallet med å øke brukerbetaling gjennom abonnementer og strømmetjenester.

DAB-problem

Lokalradioene er den siste skanse på FM-nettet, og har opplevd stor vekst etter de nasjonale kanalene slukket FM-nettet.

Medietilsynets kartlegging av DAB-økonomien for radiokanalene viser at de har fått store økninger i kostnadene etter DAB-innføringen.

Det var seks radioselskaper som ga Medietilsynet innsyn i deres driftsøkonomi. Fire av dem gikk med underskudd.

«Størstedelen av lokalradiobransjens totale inntekter kommer fra stasjoner med FM-konsesjoner, og mange av disse aktørene sender også på DAB», skriver tilsynet i rapporten.

– Vi ser at kostnadene knyttet til DAB-sendinger er høyere enn for tradisjonell FM-drift. DAB-sendingene finansieres fortsatt i stor grad av virksomheten på FM, sier Velsand.

Med andre ord kommer inntektene over FM-nettet, mens DAB-nettet gir store kostnader for radiostasjonene.