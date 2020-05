Ny rapport: Kina slettet bevis for å karre til seg livsviktig utstyr

Kina undertrykket og slettet bevis om koronaviruset, melder vestlige etterretningsorganisasjoner.

Koronaviruset har sendt verden i karantene og sendt økonomien utenfor et stup. Først ble Kina hyllet for responsen mot koronaviruset, og tilbød seg å hjelpe andre land. Etterhvert som stadig mer informasjon er kommet frem, har landet møtt stadig kraftigere kritikk både fra USA, Tyskland og en rekke andre land.

I en ny etterretningsrapport den britiske storavisen The Daily Telegraph har skaffet til veie, mener flere vestlige etteretningstjenester at Kina drev med utstrakt bruk av makt for å undertrykke informasjon om viruset.

Nektet å hjelpe i vaksinekappløpet

Ifølge etterretningstjenestene skal Kina både fått nyhetsredaksjoner til å holde tyst om viruset, undertrykket informasjon om viruset, og sørget for at leger som varslet om viruset på mystisk vis forsvant.

Kinesiske myndigheter har også fjernet bevis fra laboratorium og nektet å overlevere prøver av viruset til myndigheter som forsøker å utvikle en vaksine.

Det mest sentrale i den foreløpige rapporten viser at Kina lenge benektet at det var noen mulighet for smitte mellom mennesker.

Den 14. januar sendte Verdens helseorganisasjon (WHO) ut en tweet hvor de skrev at foreløpig forskning viste ingen bevis på at COVID-19 smitter mellom mennesker.

Men ifølge en de uavhengige avisene i Kina, South China Morning Post, var kinesiske myndigheter godt kjent med smitte mellom mennesker lenge før WHO kom med denne uttalelsen. Ifølge dokumenter og data avisen har fått tilgang på, hadde kinesiske myndigheter eksempler på pasienter med koronavirus helt tilbake til 17. november.

Hovedfunnene er at Kina skal ha benektet «dødelig smitte mellom mennesker», at leger som varslet skal ha blitt hysjet ned eller forsvunnet, at de har fjernet og slettet bevis fra laboratorium, og brukt rensemiddel på marked for ville dyr for å fjerne eventuelle bevis.

Kjøpte seg tid ved å slette bevis

Ifølge en annen rapport fra det amerikanske innenriksdepartementet hevdes det at Kina dekket over hvor farlig og smittsomt viruset er for å kjøpe seg tid til å skaffe medisinsk utstyr før alle andre.

Analysen viser til at mens Kina snakket ned konsekvensene av viruset, økte Kina importen av medisinsk utstyr betraktelig og reduserte eksporten til andre land.

– Vi kan bekrefte at det kinesiske kommunistpartiet gjorde alt det kunne for at verden ikke skulle få vite noe om det som skjedde, sa den amerikanske utenriksminister Mike Pompeo på TV-kanalen ABC.

Han understrekte at de amerikanske myndighetene vil på ingen måte la dette ligge.

– President Trump har vært krystallklar. Vi skal holde de ansvarlig, og vi gjør det når vi mener det er riktig, sa Pompeo.