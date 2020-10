Ny rapport med tung dom over Norge: Kun 1 av 3 elever klarte oppgaven

En ny PISA-rapport slår alarm om leseferdighetene for 70 prosent av norske elever.

«Kritisk vurdering av teksters troverdighet er utfordrende for norske elever».

«Kun 30 prosent av norske elever klarte PISA-oppgavene der de måtte forholde seg til flere tekster som gav motstridende informasjon».

I en tid hvor feilaktig informasjon florerer, og det er vanskelig å vite hvem å stole på, sliter norske elever mer enn noen gang. Det viser en ny PISA-rapport av norske elever i 8. klasse.

– Veldig mange norske elever lærer ikke godt nok hvordan de skal vurdere påliteligheten til ulike kilder. Spesielt gutter har ikke nok kritisk tenkning rundt det med kilder, og sannheten til tekster. Vi bruker mest penger i hele verden, men ligger bare på snittet, sier skolepolitisk talsmann Kent Gudmundsen i Høyre.

Bekymrer

PISA er den største undersøkelsen som sammenligner norsk skole med andre land. Men det er langt fra ukontroversielt. I nytt utkast til partiprogram går også Senterpartiet inn for å trekke Norge ut av PISA, og stiller seg dermed sammen med SV, Rødt og MDG.

PISA-KRANGEL: SV, Sp, Rødt og MDG vil alle melde Norge ut av PISA-undersøkelsen. Det vil gi en dårligere skole, mener Høyres Kent Gudmundsen. Foto: Høyre

– Det bekymrer meg. Det er ganske merkelig at Senterpartiet særlig, som påstår de er så opptatt om kunnskap og innhold i skolen, er så negativ til kunnskap om skolen, sier Gudmundsen og legger til:

– Å melde Norge ut ville uten tvil bidra negativt for vår kunnskap om hvor vi skal satse videre på norsk skole, sier han.

– Venstresiden hevder for mye tid går til prøver og rapporter. Er det ikke lurt å kutte ned på det og heller bruke tiden på å lære?

– Det er helt feil bilde de skaper av den nasjonale politikken. I løpet av 13 års skolegang har elevene over 10.000 undervisningstimer, men bare 15 timer obligatoriske nasjonale prøver eller kartlegginger, sier Gudmundsen.

– Men nå har dere hatt makten i syv år, hvorfor er det ikke blitt bedre?

– Det har heldigvis blitt bedre og vi ser at mye går i riktig retning. Da vi overtok regjeringen var det 1 av 5 som gikk ut av skolen uten å kunne lese og skrive skikkelig. Det er nå 1 av 6. Vi har videreutdannet over 40.000 lærere og innført masterutdanning, og mye mer. Men det tar tid før vi ser resultater i skolen, bare det å utdanne en lærer tar tross alt fem år, sier han.

Livsmestring inn i skolen

Regjeringen har også innført egne temaer i skolen, som «livsmestring», som har møtt kritikk.

– Tror du livsmestring er det skolen trenger - og ikke mer av basisfagene?

– Basisferdighetene er veldig viktig. Derfor er fokus på grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning styrket og «livsmestring» er først og fremst et tverrfaglig tema. I fjor høst startet vi med nye læreplaner som forenkler kompetansemålene og styrker lærerrollen å utøve mye mer profesjonelt skjønn uten å måtte huke av detaljerte kompetansemål stadig vekk.

– Uavhengig av dette så trenger vi kunnskap om skolen for å vite at vi er på rett vei. Hvordan kan man ellers målrette innsatsen i skolen? Vi kan ikke bare melde oss ut og gå bakover i tid til 90-tallet hvor vi trodde alt stod bra til i norsk skole, slik det virker som venstresiden i norsk politikk nå tar til ordet for. Det er det ingen som er tjent med, spesielt ikke barna våre, sier Gudmundsen og viser til PISA-sjokket som kom rundt årtusenskiftet.

– Norge trodde vi la i toppen på utdanningskvalitet, men bildet viste at vi kun lå i toppen på ressurser.

– Altfor opptatt av prøver

Sp-politiker Marit Strand Knutsdatter mener Høyre er altfor opptatt av prøver, og for lite opptatt av læring.

– Høyre er mer opptatte av disse testene enn å målrette innsatsen mot det vi alt veit om elevenes behov og utfordringer i skolen, sier Strand Knutsdatter til Nettavisen

Den skolepolitiske talskvinnen mener Høyre gjør kutt som går utover elevers leseferdigheter.

PRØVER: Senterpartiet mener altfor mye tid går til prøver og testing i skolen. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB)

– Senest i dag under høringen utdanningskomiteen hadde om statsbudsjettet, peker Aksjon skolebibliotek på hvor viktig lystlesing og tiltak for å stimulere til lesering er for barns leseferdigheter. Likevel ønsker regjeringen å kutte tre millioner kroner i tilskudd til skolebibliotek, sier hun.

Partiet er bekymret for at prøvefokuset går på bekostning av læretid i skolen.

– Senterpartiet er selvfølgelig ikke imot informasjon som kan si oss noe om kvaliteten i undervisningen, eller elevenes kunnskap og kompetanse i fag - slik Høyre forsøker å stemple vår kritikk. Vi er ikke redde for mer kunnskap, men vi er bekymret for at PISA-fokuset vil føre til mindre kunnskap.