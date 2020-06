Ny rapport om handel: Oslo sentrum den store taperen

Oslo sentrum er nok en gang taperen i kampen om butikkundene. Butikkeiere i lokale bydelssentre i hovedstaden kan derimot juble.

Den årlige store undersøkelsen av handelen i Oslo og Akershus (se faktaramme nedenfor) er nettopp lagt frem. «Sentrum er den store taperen», skrev Nettavisen om fjorårets undersøkelse. Det samme kan sies om tallene for 2019.

Når Nettavisen spør lederen av Oslo Handelsstands Forening (OHF) Bjørn Næss om hva som slår ham mest med årets analyse, er svaret:

- Det største skillet fra årene før er negative tall for handelen innenfor Ring 1, mens indre by for øvrig er vinnerne. Og det vi har sett enda tydeligere nå under koronakrisen, er at folk handler mer lokalt. Denne trenden startet allerede i 2019 og er mer forsterket nå.

Fakta Oslo-analysen ↓ Rapporten «Handelen i Oslo og Akershus 2019» er utarbeidet av Institutt for bransjeanalyser (IBA) på oppdrag fra Oslo Handelsstands Forening (OHF).

Analysen er basert på statistikk fra SSB og viser antall virksomheter, antall sysselsatte og omsetning med virksomhetene inndelt i ulike grupper



Analysene har siden 1999 vist nåsituasjonen og utviklingen for detaljhandelen i Oslo og Oslos bydeler og byområder.

I de senere årene er analysene utvidet til også å omfatte servicevirksomheter med nær tilknytning til handelen.

Mindre mobilitet

- Vi ser det også på at de lokale bydelssentrene som Sandaker og Røa er blitt styrket. I de lokale områdene hvor det er boliger, der handler også folk. Manglende parkeringsmuligheter gjør at mobiliteten er blitt mindre, fastslår Næss.

Bydel Gamle Oslo med områder som Sørenga, Bjørvika og Barcode-rekken nyter nå godt av flyttingen av handel. Disse områdene kan ha tatt markedsandeler fra sentrumshandelen.

2019-tallene viser at butikkomsetningen i Oslo økte med 2,7 prosent i 2019, omtrent det dobbelte av landsgjennomsnittet. Samlet sett hadde altså Oslo-handelen ingen grunn til å klage.

Fortsatt markedsleder

Men omsetningen i Oslo sentrum, eksklusive Aker Brygge (Bydel Frogner), hadde en nedgang på 1,1 prosent. Sentrumshandelen står for hver sjette krone av butikkomsetningen i Oslo og er fortsatt markedsleder blant bydelene med en samlet fjorårsomsetning på 9,6 milliarder kroner.

I tabellen under er det gjengitt sentrumshandelens markedsandeler av Oslo-handelen i 2019. Tre bransjer skiller seg ut, bekledning, gullsmeder, urmakere og optikere, samt bokhandlere. Disse sentrumsbutikkene står for over 40 prosent av omsetningen innenfor sine bransjer i Oslo.

TRE BRANSJER DOMINERER: Tre bransjer skiller seg ut i Oslo sentrum når det gjelder markedsandeler.

Serveringsbransjen i sentrum klarer seg bedre enn butikkene. Oslo sentrum har alltid vært store på servering og hadde i en omsetning på 3,79 milliarder, 27 prosent av totalen i Oslo. Men de store vinnerne også her er serveringsstedene i de indre bydelene.

Konsentrert

- Serveringen i Oslo er veldig konsentrert, 87,5 prosent av all serveringsomsetning foregår innenfor Ring 2. Men vi ser også en del etableringer i sentrum sier Næss. Han konstaterer at folk går mer på restauranter og handler mindre. Dét er en trend som definitivt er snudd i vår under koronakrisen.

Grensehandel er et tilbakevendende tema, selv om også den handelen er bortimot fraværende nå under koronakrisen. Men i undersøkelsen er det beregnet effekten av et omsetningstap for butikkene i Oslo kommune som følge av denne handelen.

- Vi har beregnet tapet til 1,8 milliarder kroner, gitt at innbyggerne i Oslo har det samme forbruket som i resten av landet. Det har jo vært et slikt tap i mange år, men det var økende i 2019. Tapet er tilsvarende for butikkene i gamle Akershus fylke og enda verre for butikkene i Østfold, sier Næss.

IKKE I TVIL: Bjørn Næss i Oslo Handelstands Forening mener Oslo sentrum er den store taperen i handelen. Foto: Oslo Handelsstands Forening

Ellers er 2019-undersøkelsen i stor grad en videreføring av bransjer som går godt og dårlig

- Klær og sport har en tilbakegang, spesielt for klær og sko i sentrum. Det er nok en bransjeglidning til sport og andre tilstøtende bransjer, og vi ser også strukturendringer i sportsbransjen, sier OHF-lederen.

Omstilling

Netthandel øker ufortrødent videre og utgjorde i 2019 11 prosent av den totale Oslo-handelen. Butikkene og kjedene er nødt til å omstille seg.

- Ja, det skjer mye på området, spesielt for butikkene i sentrum. De er blitt demonstrasjonsbutikker, og vi ser en kobling av fysiske butikker og nettbutikker. Ikeas «planning studio» i Akersgata er et godt eksempel på det, sier Næss.

I dette studioet kan kunder bestille både kjøkken og soverom og også interiørdesign til en avtalt timepris. Varene bestilles så på nett og sendes hjem til folk. Næss sier at kombinasjonen av netthandel og fysiske butikker må være sømløs, der prisene må være den samme begge steder.

Det dobbelte

Den samlede butikkomsetningen i Oslo i fjor, hvis vi tar bort bil- og båthandel samt netthandel, utgjorde bortimot 57 milliarder kroner, eksklusive merverdiavgift.

De store vinnerne i Oslo i fjor var bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og Bjerke, alle bydeler i de østlige delene av hovedstaden. Bjerke tro til med en omsetningsvekst på hele 15,4 prosent fulgt av Grünerløkka med 12,0 prosent vekst i butikkomsetningen.

Blant bransjene i fjor var apotekene, gull, ur, optikk, men også interiør. Handlende i Oslo brukte nesten 13 prosent mer på helse og velvære og andre apotekvarer i 2019 enn vi gjorde i 2018.

Ned 7 prosent

Taperne var altså først og fremst klær og sko, sportsbutikker og butikker med såkalt bredt vareutvalg. Sistnevnte butikker - multibutikker - måtte tåle et omsetningsfall på over 7 prosent.

De fire handelsregionene i gamle fylke Akershus fylke hadde ifølge analysen tilfredsstillende omsetningsvekst for butikkhandelen. Handelsregion Lillestrøm hadde størst gjennomsnittlig vekst med 3,5 prosent, mens veksten i handelsregion Eidsvoll og Ullensaker var svakest med 2,2 prosent.