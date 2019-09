Ny regel: Nå må drosjesjåføren gi deg et pristilbud - og laveste pris gjelder

Alle drosjepassasjerer har nå krav på å vite hva turen maksimalt kan koste.

Forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester (prisopplysningsforskriften) ble vedtatt i 2013. Næringsdrivende må etter denne forskriften opplyse om en vares salgspris og enhetspris, slik at prisene lett kan ses.

Og denne forskriften gjelder også for drosjenæringen. Forbrukertilsynet har nylig sendt ut brev til alle de syv drosjesentralene i Oslo for å orientere om endringene i prisopplysningsforskriften. Disse endringene trådte i kraft i fjor.

Etter forskriften skal drosjepassasjerene få et pristilbud hver gang de bestiller en drosjetur. Hvis taksameterprisen er lavere enn pristilbudet fra sjåføren, er det taksameteret som gjelder.

Praktiseres ikke

– Vi har inntrykk av at denne regelen i liten grad praktiseres av bransjen, derfor sender vi nå ut denne orienteringen, sier avdelingsdirektør Jo Gjedrem i Forbrukertilsynet i en pressemelding.

De aller fleste drosjeturer skal starte med at du som drosjepassasjer får et pristilbud. Dermed vet du på forhånd hva turen maksimalt vil koste.

Poenget er at drosjepassasjerer alltid skal betale den laveste prisen, og aldri mer enn pristilbudet.

Hvis du bestiller en tur på telefon hos drosjesentralen, skal du få pristilbudet der. Det samme gjelder en drosjebestilling på nettet eller via app. Og praier du en drosje på holdeplassen eller på gaten, er det sjåføren som skal er pliktig til å gi deg tilbudet.

Uoppfordret

Dette pristilbudet skal komme uoppfordret, men du må selvfølgelig si hvor du skal. Vet du ikke det, gjelder ikke regelen, og bytter du reisemål underveis eller endrer forutsetningene, er ikke pristilbudet lenger bindende.

- Bransjen må nå være kjent med reglene. Forbrukertilsynet vil fremover følge opp klager fra forbrukere og gjennomføre tilsynsaksjoner for å passe på at reglene overholdes, sier Gjedrem i meldingen.

Det samme brevet som nå er gått til drosjesentralene i Oslo, går snart ut til resten av landets sentraler.

Bakgrunnen for endringen er at drosjemarkedet ofte preges av dårlig prisinformasjon og liten grad av prisgjennomsiktighet. Blant annet fremhever Forbrukerrådet i sin rapport om drosjenæringen fra 2013 at det i drosjemarkedet ikke er reell konkurranse på verken pris, kvalitet eller innhold.

