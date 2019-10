Ny rekord for Oljefondet - nå har vi 10.000 milliarder

Oljefondet har nådd en ny topp - og passerte nettopp 10.000 milliarder kroner.

NEW YORK/LOS ANGELES (Nettavisen): Den historisk summen ble nådd fredag.

Aldri tidligere har Norge hatt så mye penger på bok, og for å illustrere hvilke enorme summer det her er snakk om, så tilsvarer 10.000 milliarder at hver enkelt nordmann har nærmere 1,9 millioner kroner i banken.

En av årsakene til at Oljefondet vokser for tiden, er en svakere krone.

Kronen fortsatte sitt fall på torsdag, og en euro koster nå 10,202 kroner, det klart svakeste noensinne for den norske valutaen.

Les: Kollapsen fortsetter: Den svakeste kronen noensinne mot euro

En svakere krone gir høyere oljefond i norske kroner fordi alle aksjene Oljefondet har er i valutaer som dollar, euro og pund. Enkelt fortalt betyr det at aksjene da blir mer verdt i norske kroner.

Fire av de fem største aksjebeholdningene i fondet per 31. desember 2018 er amerikanske, nærmere bestemt Microsoft Corp, Apple Inc, Alphabet Inc og Amazon.com Inc. På femteplass kommer Nestlé SA.

Facebook er Oljefondet også inne i, men de ligger på 11. plass med tanke på størrelsen på aksjebeholdningen.

Totalt eier fondet i 9158 selskaper fra 73 land over hele verden, og i gjennomsnitt eier fondet 1,4 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden, står det på deres hjemmeside.

For en drøy uke siden kunne Nettavisen fortelle at Oljefondet, som formelt heter Statens pensjonsfond utland, skal redusere bemanningen med 100 ansatte innen utgangen av 2022.

Les: Oljefondet skal kutte 100 ansatte

Nedskjæringene vil skje via blant annet sentralisering av støttefunksjonene i Norges Bank og effektivitetsprogrammer.

Oljefondet har fått kritikk for høye kostnader, og i en strategirapport skriver i fondet at ledelsens mål er høyest mulig avkastning etter kostnader.