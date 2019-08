Ny rekord i grensehandelen

Nordmenn har aldri dratt handlet mer i Sverige enn det siste året. - Svensk handel kan bare applaudere, sier Virke.

De siste tolv månedene har nordmenn handlet for 16,6 milliarder kroner, det er en økning på 1,5 milliarder kroner, eller 9,6 prosent mot samme periode for et år siden.

Det er også suverent mest siden SSB startet sine målinger i 2004 og dermed etter alt å dømme klart mest noensinne.

– Svensk handel kan bare applaudere at vi har nesten tosifret vekst i grensehandelen. Den norske avgiftspolitikken sender arbeidsplasser og verdiskapning over grensen. Nordmenn tar over 9,2 millioner turer over grensen for å handle. Det norske avgiftsnivået er sponsing av svensk handel, sier Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke Handel i en melding.

I den perioden har svenskehandelen blitt stadig høyere, samtidig som kjøpesentrene på grensen, de aller fleste eid av Olav Thon, har blitt stadig mer bygd ut. Tallene kommer etter at både Nordby og Töcksfors har meldt om rekordsterk påske i år, noe som bidrar til rekorden.

Tallene for årets andre kvartal 3,9 milliarder kroner, mest i andre kvartal noensinne. De fire siste kvartalene er alle blant de ni mest innbringende for grensehandel noensinne.

Andre kvartal i år var også det kvartalet med flest dagsturer over kjølen med 2,49 millioner dagsturer.

Virke ønsket nå et såkalt grensehandelsbarometer. Målet med grensehandelsbarometeret er å få kunnskap om ikke bare hvor mye nordmenn handler for, men hva de kjøper.

– Vi trenger et grensehandelsbarometer nå. Grensehandelen er enorm, vokser eksplosivt og skjer gjennom så mange kanaler at vi ikke har oversikt over omfanget. Et barometer vil være viktig for å lage et avgiftssystem som gjør at vi faktisk spiser sunnere, og ikke bare tar turen over grensa for å unngå skyhøye avgifter, sier Andersen.