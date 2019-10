Ny revolusjonerende teknologi avduket

Den medisinske journalen « The Lancet» publiserte 4. oktober en video som viser revolusjonerende fremgang innen medisinsk teknologi.

Med hjelp av to sensorer implementert i hjernen kan pasienter utsatt for tetraplegi kunne bevege seg igjen. Ifølge St. Olavs Hospital, medfører tetraplegi et brudd i nevrologiske forbindelsen mellom hjernen og kroppen og medfører lamhet. Graden av lamhet avhenger av skadens nivå og omfang.

