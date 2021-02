Ny Røkke-rekord: Nå suser aksjen opp på Oslo Børs

Kjell Inge Røkke kan se frem til milliardutbytte og er blitt nær 19 milliarder rikere i løpet av drøye tre måneder.

Og da er det kun børsverdiene i Aker vi snakker om.

I en børsmelding onsdag fremkommer det at verdien av Aker-konsernet økte med hele 22,4 milliarder kroner i fjerde kvartal til 53,4 milliarder. Det er en rekordstor økning.

Aker-aksjen steg med pene 42 prosent i fjerde kvartal, og knuste dermed hovedindeksen ved Oslo Børs, som i samme tidsperiode var opp 14 prosent. Gjennom koronaåret 2020 steg Aker-aksjen med 7,4 prosent, inklusive et utbytte på 4,6 prosent.

For hele 2020 var økningen i den verdijusterte egenkapitalen på 10 prosent.

Verdier for 37 milliarder

Kjell Inge Røkke kontrollerer 68,2 prosent av Aker ASA, med 50,67 millioner aksjer.

Børsverdien av Aker ASA onsdag morgen er på 55,7 milliarder kroner (se grafen under), etter en oppgang rett etter børsåpning på 1,5 prosent.

Det betyr at Røkke kontrollerer Aker-verdier for 38 milliarder. Kapital vurderte i fjor høst Røkkes samlede formue til 27,5 milliarder, men børsoppgangen gjennom fjerde kvartal har sendt formuen i været.

Faktisk er Aker-kursen de seneste ukene de høyeste noensinne og overgår de tidligere toppnoteringene fra september 2018. Røkke har aldri vært rikere, i hvert fall på papiret.

Dagens Aker-verdier ville alene ha plassert ham som Norges femte rikeste person på Kapitals 400-liste. I høst var Røkke nummer ni. Andre i toppen kan også ha hatt verdiøkning i perioden.

Opp 270 prosent

På aksjebunnen i fjor, da Aker-kursen stod i rundt 200 kroner, utgjorde Røkkes verdier ca. 10 milliarder. Siden bunnen for elleve måneder siden er verdiene økt med 270 prosent. I mai var Røkkes verdier halvert.

Som følge av bedre tider, foreslår styret i Aker et kontantutbytte per aksje på 11,75 kroner, samt et tilsvarende tilleggsutbytte, totalt 23,50 kroner per aksje.

Det betyr at Røkke kan se frem til et samlet utbytte på nærmere 1,2 milliarder kroner hvis generalforsamlingen i vår godtar det. Og der har han altså full kontroll.

Grønne Aker

Aker-konsernet tok gjennom fjoråret grep for å satse på mer enn offshore og olje.

– Som vi har vist de seneste månedene, ligger evnen til å tilpasse seg i DNA-et til Aker. Vi har gjort en endring i porteføljen, diversifisert og tatt en posisjon innenfor fornybar energi og grønn teknologi.

– Vi allokerer i økende grad mer ressurser og kapital til digitalisering og industriell programvare, uttaler blant annet Aker-sjef Øyvind Eriksen i børsmeldingen.

