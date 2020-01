Ny sjef i H&M

Helena Helmersson er utnevnt til ny administrerende direktør i H&M. Hun tar over etter Karl-Johan Persson.

Etter over 20 år som styreleder har Stefan Persson besluttet å ikke stille til gjenvalg på generalforsamlingen 7. mai i år. Han ønsker at Karl-Johan Persson etterfølger ham på generalforsamlingen, og styret har derfor bestemt at Helena Helmersson skal etterfølge Karl-Johan som administrerende direktør.

Det melder H&M i en pressemelding torsdag.

- Stort potensial

Helmersson begynte i H&M i 1997 som økonom ved kjøpsavdelingen, og har deretter hat flere roller innen kjøp og produksjon i selskapet. Hun har også hatt ulike sjefsstillinger.

- Jeg føler meg trygg på å overlate rollen som administrerende direktør til Helena, som er en erfaren og god leder som legemliggjør våre verdier, sier Karl-Johan Persson i pressemeldingen.

Helmersson forteller at hun er veldig ydmyk for oppgaven, og ser fram til å kjøre på med planen de har framover, sammen med kollegaene sine.

- Det er et stort potensial for å utvide med eksisterende og nye merker, med nye typer av partnerskap, og fortsette å lede utviklingen mot en bærekraftig motebransje, sier hun i pressemeldingen.

Økt omsetning

I 2019 fortsatte H&M-gruppen å vokse globalt, og konsernets nettoomsetning økte med 11 prosent til 232,755 millioner svenske kroner, ifølge en ny rapport.

I lokale valuta økte nettoomsetningen med seks prosent.

- Det pågående transformasjonsarbeidet har bidratt til å fortsette en positiv salgsutvikling med med mer salg til full pris, lavere nedslag og økt markedsandel, skriver H&M i pressemeldingen.

I Norge økte nettoomsetningen med 5,085 millioner svenske kroner, kommer det fram av rapporten.