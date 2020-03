Ny sjef i oljefondet

Så er det klart hvem som blir den nye lederen av oljefondet etter Yngve Slyngstad.

BANKPLASSEN (Nettavisen Økonomi): Statens pensjonsfond utland - også kjent som oljefondet - hadde torsdag invitert til pressekonferanse for å presentere etterfølgeren til fondets mangeårige sjef Yngve Slyngstad. I tillegg var det en gjennomgåelse av oljefondets resultater hittil i år.

Den nye lederen blir Nicolai Tangen. Sørlendingen (født 1966) er en norsk hedgefondforvalter for fondet AKO, et fond han nå er ute av ledelsen.

Tangen vil etter planen tiltre stillingen i begynnelsen av september 2020.

– Hovedstyret er trygg på at vi med Nicolai Tangen har vi fått den beste kandidaten til å lede Statens pensjonsfond utland. Tangen har bygget opp et av Europas ledende investeringsselskaper og kan vise til svært gode finansielle resultater som internasjonal kapitalforvalter.

Han har bred erfaring med forvaltning av aksjer, som er fondets største aktivaklasse, sier hovedstyrets leder Øystein Olsen i en pressemelding torsdag

Milliardær

Tangen er adm. direktør i hedgefondet AKO Capital, som han stiftet i 2005, og som har gjort han til milliardær. Selskapet har i dag rundt 70 ansatte og forvalter pengene til universiteter, veldedige stiftelser og familieselskaper.

– For meg er det å få muligheten til å lede Statens pensjonsfond utland selve drømmejobben.

- Det er med stor ydmykhet og stolthet jeg vil videreføre og videreutvikle den imponerende jobben Ynge Slyngstad og teamet i Norges Bank Investment Management har gjort med å både sikre god avkastning på alle nordmenns oljeformue og lede an i utviklingen av ansvarlig eier- og investeringspraksis globalt, sier Tangen i pressemeldingen.

Russisk

Tangen har økonomiutdannelse fra Wharton School of Finance og mastergrader i kunsthistorie fra Courtauld Institute of Art og organisasjonspsykologi fra London School of Economics.

I tillegg har han gått Forsvarets russiskkurs. Tangen vil flytte hjem, skatte til Norge og ha Oslo som arbeidssted ved tiltredelse i Norges Bank Investment Management.

– Gjennom ansettelsesprosessen har Nicolai Tangen demonstrert en dyp forståelse for utfordringene ved å lede Norges Bank Investment Management og utviklingstrekk i det internasjonale kapitalmarkedet, sier Olsen.

I 2018 skjøt han inn 100 millioner i et omstridt kunstsiloprosjekt i Kristiansand.

Ifølge Wikipedia er den nye lederen av oljefondet en kunst-mesén. I 2015 ga AKO Kunststiftelse, som Tangen opprettet, Sørlandets kunstmuseum disposisjonsrett til Tangen-samlingen, en kunstsamling på 1500 verk.

Tangen benyttet mye av anledningen torsdag til å prate om sin varierte bakgrunn.

- Dette er ikke bare drømmejobben min, dette er guttedrømmen, sa Tangen på en fjernstyrt pressekonferanse torsdag. Den nye oljefondsjefen kan for øvrig skryte på seg kokkeutdannelse.

Tangen avviste på spørsmål fra Nettavisen at det er noe som hefter med hans fortid.

- Jeg får av sentralbanksjef Øystein Olsen fortsatt lov til å kjøpe kunst, men ikke for oljefondets regning, sa Tangen.

Det var i oktober i fjor det ble kjent at Yngve Slyngstad gir seg som leder av oljefondet etter tolv år i sjefsstolen. Han overtok stillingen etter Knut Kjær 1. januar 2008.

Milepæl

–For meg var det en viktig milepæl at fondets markedsverdi passerte 10.000 milliarder kroner 25. oktober. Jeg er stolt over å ha vært med på å bygge opp en ledende internasjonal investeringsorganisasjon med dyktige medarbeidere. Vi har levert god avkastning til det beste for fellesskapet, uttalte Slyngstad i en pressemelding i fjor høst.

Oljefondet hadde i 2019 med Slyngstads siste år i sjefsstolen en rekordavkastning.

- 2019 var et år preget av flere rekorder. Fondets verdi passerte 10.000 milliarder kroner. Avkastningen målt i norske kroner var rekordhøy, og fondets aksjeandel oversteg 70 prosent for første gang, sier Slyngstad i en pressemelding torsdag.