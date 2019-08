Ny sjokkrapport: – Valgløftene er verdt null uten oljepengene

Ny rapport viser Norges oljeavhengighet. Bare i Oslo hadde nært 7.000 kommunale ansatte mistet jobben uten oljenæringen.

ARENDAL (Nettavisen Økonomi): Uten olje- og gassnæringen måtte Norge belage seg på voldsomme kutt i velferdsordningene, skal vi tro en fersk rapport.

– Valgløftene er ingenting verdt uten oljepengene, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen til Nettavisen Økonomi.

Han er toppsjefen i Norsk olje og gass, som er oljenæringen fremste lobbyorganisasjon. Han legger frem en rapport fra konsulentselskapet Menon.

– Se her. Bare i Arendal, som vi er nå, er det 591 barnehagelærere, hjemmehjelpere og grunnskolelærere som finansieres av inntektene fra olje- og gassnæringen, sier Schjøtt-Pedersen og peker på rapporten.

225.000 arbeidsplasser

I regnestykket til Menon er det regnet inn alle inntekter fra olje- og gassnæringen. De har også regnet ut hvor mange som enten jobber direkte i næringen eller er avhengig av den. Tallet er svimlende 225.000 arbeidsplasser.

Det er flere mennesker enn det bor i Norges tredje største by, Trondheim.

Regnestykket har også tatt for seg alle inntekter som kommer hver eneste kommune i landet til gode, gjennom overføringene fra staten. Og staten henter over 300 milliarder kroner fra oljenæringen hvert år.

– Vi kan med bred penn slå fast at det er oljeinntektene som gjør at kommunene kan være velferdskommuner, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen til Nettavisen Økonomi.

FEST: Under Arendalsuka arrangerer Norsk olje og gass den årlige festen på tirsdags kveld. De forventer stort oppmøte. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

For oljenæringen har sett seg lei på politikere som stadig vekk kommer med dyre valgløfter samtidig som de vil stoppe oljenæringen.

– Bare i Oslo kommune er det nærmere 7.000 kommunale ansatte som ville mistet jobben uten oljenæringen, sier han.

Selv om Oslo kommune ikke er kjent som en oljekommune, er det fortsatt hele 17.550 sysselsatte som jobber enten i eller knyttet til oljenæringen. Og oljeinntektene gir Oslo kommune penger nok til nært 7.000 kommunale ansatte.

– Mye dårligere velferdssamfunn uten olje

Uten oljenæringen måtte Oslo kommune barbert fire milliarder kroner av budsjettene.

– Ville det norske velferdssamfunnet stoppet opp uten olje?

– Nei, men det ville vært mye dårligere. Den utviklingen vi har hatt i velferdsnivået i Norge, har en direkte sammenheng med olje- og gassinntektene, sier han.

I stadig større grad vender unge, og folk i Oslo ryggen til oljenæringen. Er det noe som bekymrer dere?

– Oppslutningen om oljenæringen er ganske stabil. Verden er helt avhengig av olje og gass, og Norge er en av de landene som har lette oljeprodukter, mens 60-70 prosent av andre land leverer tunge produkter. Det er mye bedre med norsk olje enn venezuelansk tungolje, sier Schjøtt-Pedersen.

«Oslo-fenomenet»

Schjøtt-Pedersen, som selv er fra ytterste Vardø i Finnmark, mener imidlertid det er noe han kaller «Oslo-fenomenet» som stadig kommer opp i debatten.

– Når man følger det politiske ordskiftet så kan man tro at folk er imot olje, men sånn er det overhodet ikke. Ola og Kari Nordmann ser gjennom den høylytte debatten, og støtter opp om norsk oljenæring.

I den siste undersøkelsen organisasjonen selv bestilte, viste det at opp mot 70 prosent støtter å videreføre norsk olje- og gassproduksjon.

For en stadig større andel av befolkningen er imidlertid oljepengene noe fjernt. Med mindre du ble født på 50-60-tallet, er det vanskelig å huske en tid helt uten oljeinntektene.

Vardøværingen mener det er tegn på at man tar oljen for gitt.

– Den er en stor del av befolkningen som ikke kjenner verden uten oljepenger, og da tar man det som en selvfølge. Men det utgjør en veldig stor andel av budsjettene til grunnleggende tjenester som skole, helse, eldreomsorg og kultur.

– Men nå ser vi en stadig dreining blant partiene vekk fra å støtte oljenæringen. Er du bekymret for om enigheten er i ferd med å forsvinne?

– Jeg oppfatter det som at det er bred enighet om oljepolitikken, hvor både Høyre, Sp, Ap og Frp står bak hovedlinjene. Samtidig er politikerne opptatt av lavere utslipp og karbonfangst. Det er viktige krav vi er enig i. Jeg tror vi vil fortsette å se den brede enigheten om olje og gasspolitikken.

Olje i 50 år til

Oljelobbyisten peker blant annet på utbyggingen av det største feltet til dags dato, nemlig Johan Sverdrup-feltet. I Stortinget var det kun SV og MDG som stemte mot.

– Den enigheten er viktig for oss, for når vi setter i gang med Sverdrup-feltet er det snakk om å produsere i 50 år frem i tid. Det er enorme investeringer.

– Men har ikke kritikerne et poeng når de sier at vi må trykke inn bremsen om vi skal redde klimaet?

– De aller fleste utredninger tyder på at verden trenger olje og gass helt frem til 2050. Norge kan levere det med langt lavere utslipp enn de fleste andre land. Vi må huske at verden trenger energi. Den må produseres på et vis.