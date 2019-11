Ny storby følger etter: Vil ha bilene ut fra sentrum

FNB + MDG = Tidenes miljøsatsing og bilfritt sentrum?

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Satsing på barn og klima står i fokus når det nye flertallet i Stavanger bestående av SV, Sp, MDG, Ap, FNB og Rødt presenterer sitt første budsjettforslag sammen torsdag.

Samarbeidspartiene vil blant annet utrede et helårsprosjekt der bilene langs Skagenkaien, i hjertet av Vågen i Stavanger, blir «gjort tilgjengelig for folk og aktiviteter, universelt utformet, men stengt for biler».

Dersom det blir flertall på Stortinget for å tillate lokale turistskatter, vil Stavanger stå klar til å kreve inn skatt fra cruiseturister fra dag én. Flertallspartiene budsjetterer med 11 millioner kroner årlig i skatteinntekter fra cruiseturister, og pengene skal brukes på flere elsykler og ladepunkter i borettslag og støtte til innbyggere som vil kjøpe egen elsykkel.

I Oslo har byrådet både blitt hyllet og utskjelt for sin satsing på bilfritt byliv. Hundrevis av parkeringsplasser er fjernet, nye sykkelfelt har blitt bygget ut og det har blitt vanskeligere å kjøre bil i sentrum. En Nettavisen-undersøkelse fra september i år viser at et flertall av Oslo-borgerne er positive til politikken.

Vil flytte cruiseskipene ut fra sentrumskjernen

Cruisetrafikken var blant blant de heteste sakene inn mot kommunevalget i september, og politikerne var samstemte om at cruiseskipene måtte ut fra Vågen. Partiene er enige om å jobbe for å flytte cruiseskipene til Bjergsted når en ny kai er åp plass. Noe tak på antall cruiseskip som får komme til Stavanger skal først utredes.

