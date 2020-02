Ny studie: Besteforeldrene langt mer miljøvennlige enn ungdommen

Stikk i strid med inntrykket som har festet seg i offentligheten: Det er etterkrigsbarna, og ikke dagens unge, som lever mest miljø- og klimavennlig.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): Det er i alle fall konklusjonen i en fersk studie det britiske analyseselskapet Censuswide har utført for forsikringskonsernet Aviva, konkluderer med at mennesker over 55 år, har en langt grønnere livsstil enn aldersgruppen 16-24 år, skriver engelske The Times.

Faktisk er det kun innenfor kategorien vegansk mat at ungdommen slår gamlingene. Mens 9 prosent av ungdommen er veganere, er det bare 2 prosent av besteforeldrene som har et kosthold helt fritt for animalske innslag. I to av fire andre kategorier blir de yngste også slått av aldersgruppen 24-35 år, som også er med i studien. I de to øvrige er de yngste kun marginalt bedre.

Bare halvparten gjenvinner

Men alt i alt knuser besteforeldrene ungdommen, viser undersøkelsen. De unge sender nemlig eget CO2-avtrykket til himmels ved å kjøpe billige klær, bruke uber og taxi fremfor kollektivtrafikk og spise mexicanske avocadoer istedet for frukt og grønt fra den lokale bonden.

Den største forskjellen oppdaget imidlertid Censuswide innenfor kategorien gjenvinning. Her viser tallene at hele 84 prosent av dem over 55 år, bruker det lokale gjenvinningssystemet.

Hos ungdommen er det bare litt over halvparten (54 prosent) som gjør det samme.

Leder an

Også innen bruk av plast, har ungdommen litt å lære. Selv om aldersforskjellene er mindre på dette området, er de eldste noen hestehoder foran ungdommen også på dette området.

66 prosent av de eldre har aktivt tatt grep for å redusere plastforbruket, mens tilsvarende tall for de yngste er 55 prosent.

- Denne undersøkelsen viser oss at det er de eldre som leder an i kampen for miljøet, sier Zelda Bentham som leder Avivas klima- og miljøarbeid.