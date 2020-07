Ny toppsjef i Amedia: - En ubeskrivelig dag

Amedias nye konsernsjef Anders Opdahl tar i bruk store ord om sin nye stilling.

I mars ble det kjent at Are Stokstad (65) gir seg som konsernsjef i Amedia etter syv år i sjefstolen.

Nå er etterfølgeren klar, Anders Opdahl tiltrer som konsernsjef 10. august i år. Opdahl (41) er i dag konserndirektør i Amedia med regionansvar for mediehus, forbrukermarked og produktutvikling. Han har bakgrunn blant annet som redaktør i Nordlys og regionredaktør i NRK i Nord-Norge.

- Dette er en ubeskrivelig dag. Jeg er stolt og ydmyk for den tilliten jeg nå er vist av Amedias styre, og styreleder André Støylen. Glad, ja. Men også veldig spent. Det har vært en lang og ekstremt lærerik prosess.

Forstår ikke

- Jeg har mine tanker og ideer om oppgavene som nå står foran meg, men jeg tror faktisk ikke man fullt ut forstår hva en slik rolle representerer, før man tiltrer. Det gjør jeg den 10. august, skriver Opdahl på internsidene til Amedia.

Styreleder André Støylen i Amedia sier i en pressemelding at han er veldig glad for at Anders Opdahl nå tar over ledelsen av Amedia.

Støylen peker på at Amedia er Norges viktigste formidler av lokale nyheter, med om lag 650.000 abonnenter og nærmere 80 lokale medier.

Trygge

- Med ham som konsernsjef føler vi oss trygge på at Amedias gode resultater de siste årene blir videreført og videreutviklet. Dette innebærer fortsatt satsing på journalistikk og relevant og godt innhold. Samtidig skal Amedia-konsernet være en effektiv leverandør av fellestjenester for lokale medier, sier Støylen i pressemeldingen.

Han opplyser at det har vært stor interesse for stillingen, der styret siden mars har gjennomført en grundig prosess. Både interne og eksterne kandidater er blitt vurdert.

– Med sin sterke publisistiske forankring og erfaring fremsto Anders Opdahl som den beste og mest fremtidsrettede løsningen for konsernet, sier Støylen.

Opdahl sier i meldingen at han er svært ydmyk for tilliten han er gitt, og det Amedias mediehus representerer.

Avgjørende rolle

- Våre aviser spiller en helt avgjørende rolle i samfunnsutviklingen, og mitt oppdrag er, sammen med mange og dyktige medarbeidere i hele landet, å sørge for at den gode utviklingen vi har, også fortsetter i årene som kommer, sier den påtroppende konsernsjefen.

På internsidene skriver Stokstad at han «er ingen fullkommen konsernsjef den 10. august 2020. Kanskje blir man det aldri.» Men han går til oppgaven med et brennende ønske om å bidra til å få til nye store ting. Og jeg vil at vi skal være en lærende organisasjon.

For å sitere en kollega jeg hadde et tett forhold til i mange år; «det handler om å legge øret til bakken og lytte til folkets puls», skriver Stokstad. Han lover at sammen skal vi sørge for at landets viktigste pressegruppering blir enda viktigere – og enda sterkere, og Stokstad skal gjøre alt han kan for å bidra.

Svært gode resultater

André Støylen har vært Amedias styreleder siden 2016 og takker Are Stokstad for hans store innsats for Amedia gjennom en årrekke, de eneste seks årene som konsernsjef.

Støylen sier at i Stokstads tid som styreleder har konsernet oppnådd svært gode resultater. En digital vekst har gitt et rekordhøyt antall abonnenter, kostnadsbasen er redusert, økonomien er solid, og konsernet omfatter stadig flere lokale medier gjennom eierskap eller samarbeidsavtaler.

Med Are som leder har Amedia styrket sin posisjon og har et godt grunnlag for videre fremgang, sier Støylen.