Ny trusselvurdering: Advarer mot koronasvindlere som utnytter privatpersoner

Enkelte bedrifter og opportunistiske enkeltpersoner utnytter krisen grovt, ifølge Økokrim.

I sin årlige trusselvurdering peker Økokrim særlig på fire overordnede trusler mot velferdssamfunnet slik vi kjenner det i dag:

Globalisering og mer grenseoverskridende virksomhet

Eskalerende klimaendringer og tap av biologisk mangfold

Digital økonomisk kriminalitet, svindel og «deep fake»

Koronapandemien og kriminelle koronasvindlere

– Erfaringsmessig fører en slik krise med seg økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, skriver Økokrim-sjef Hedvig Moe om koronapandemien i trusselvurderingen.

ADVARER: Økokrim-sjef Hedvig Moe tror korona-pandemien vil gi en merkbar økonomisk krise, som igjen kan føre med seg økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Koronaviruset skaper rom for kriminelle opportunister

I rapporten skriver Økokrim blant annet at «koronapandemien skaper et handlingsrom for kriminelle opportunister som utnytter den sårbare situasjonen vi befinner oss i». Bedrifter i Norge har mottatt falske fakturaer for smittevernmidler av opportunistiske privatpersoner - men også enkelte bredrifter ser sitt snitt til å utnytte krisen, ifølge Økokrim:

«Informasjon tilsier at enkelte arbeidsgivere permitterer ansatte unødvendig slik at ansatte mottar dagpenger, samtidig som bedriften påtar seg svart arbeid og arbeidsgiver slipper å betale lønn».

Enheten skriver også at politiet har mistanke om permitterte arbeidere som mottar dagpenger fra NAV og mottar svart betaling fra arbeidsgiver. Økokrim har også sett at arbeidsgivere har hjulpet utenlandske arbeidere med permitteringssøknad i bytte mot delvis gratisarbeid.

«Slik unngår arbeidsgiver å betale full lønn, de kan tilby rimeligere varer og tjenester og sikrer videre drift av bedriften i en økonomisk usikker tid», skriver Økokrim.

KORONASVINDEL: Blant flere svindelmetoder knyttet til koronaviruset, viser Økokrim og Hedvig Moe til at bedragere manipulerer sårbare personer til å investere i verdiløse eller ikke-eksisterende prosjekter for å 'få med seg oppgangen'. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Økokrim skriver at det fare for at strakstiltakene til regjeringen kan misbrukes, og at både kriminelle opportunister og normalt lovlydige mennesker i en desperat situasjon kan finne på å utnytte situasjonen.

«Det vil sannsynligvis også bli en økning i konkurskriminalitet», skrive Økokrim.

Tror norske penger finansierer terror

Blant flere trusler knyttet velferdssamfunnet, blant annet misbruk av støtteordninger og bruk av skatteparadis, peker Økokrim på at korrupsjon i offentlig sektor kan være mer utbredt nå enn tidligere. Enheten viser til at Norge har falt fra tredjeplass til sjuendeplass på korrupsjonsindeksen Transparency International, og at flere alvorlige korrupsjonssaker i Kommune-Norge de siste årene kan ha bidratt til det.

Økokrim skriver at norske kommuner er sårbare for korrupsjon, og at trusselen vurderes som særlig høy i utbyggingsprosjekter i Norge. Koronapandemien har gjort denne trusselen enda større, mener politiet:

«I dagens situasjon med pandemiutbruddet, har mange blitt tildelt nye roller uten inngående kompetanse om antikorrupsjonsarbeidet. Det kan øke risikoen for korrupsjon», skriver Økokrim i rapporten.

Etterforskningsenheten peker også på at økt globalisering og mer flytende grenser byr på muligheter for tvilsomme finansielle transaksjoner, hvitvasking og korrupsjon.

Økokrim peker at store summer årlig føres ut av Norge til utlandet, og at pengene ofte ender opp i konflikt- og krigsområder. Politiet ser på flere av transaksjonene som mistenkelige, og mener det er sannsynlig at en del av pengene finansierer terrororganisasjoner i utlandet.

«Det er få fremmedkrigere med tilknytning til Norge igjen i Midtøsten, men det er mulig at det vil bli sendt midler til de som fremdeles er i området», skriver Økokrim.

Les den fullstendige rapporten fra Økokrim her.

