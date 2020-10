Ny undersøkelse: Derfor dropper nordmenn å kjøpe elbil

En fersk undersøkelse viser at det er spesielt tre hindre som peker seg ut før nordmenn kjøper elbil.

Elbil er blitt stadig mer vanlig hos norske bilkjøpere de siste årene, og selv om de har fått et solid fotfeste i nybilmarkedet, velger fortsatt langt flere nordmenn å kjøpe dieselbil fremfor elbil.

I en markedsundersøkelse gjennomført av Ipsos på oppdrag for ladeselskapet EVBox, blir 3.600 europeere - deriblant nordmenn - spurt om sitt forhold til elbil. Resultatene viser flere eksempler på hvorfor ikke flere nordmenn kjører bil med strøm som drivstoff.

Av de spurte nordmennene i Ipsos-undersøkelsen som vurderer å kjøpe elbil, svarer 45 prosent at de mener usikkerhet knyttet til tilgjengelig lader er et hinder.

30 prosent svarer også at de mener lading av elbil tar for lang tid.

26 prosent frykter at vedlikeholdskostnadene på elbil kommer til å bli høye.

Ladekø langs norske veier

I dag finnes det rundt 300.000 elbil-sjåfører i Norge og rundt 129.000 eiere av ladbare hybrider.

Direktør Geir Bjørnstad i ladeselskapet EVBox mener det er forståelig at nordmenn kan bli bekymret over manglende lademuligheter etter en sommer der mange dro på bilferie med elbilen i Norge.

– Én ting er å stoppe for å lade i 20 minutter, men en annen ting er å stå i kø for å lade. Ladekø er en brems for mange nye elbil-eiere, som opplever dette som en nedtur, sier Bjørnstad.

Les også: Test: Audi e-Tron 50 Sportback

Norsk elbilforenings generalsekretær Christina Bu mener at tallene viser at forbrukere som er usikre på om de får ladet bilen sin enten hjemme eller på farten, velger bort elbil.

– Det bør politikerne merke seg. Regjeringen har i to år utsatt en støtteordning for å få på plass lading i borettslag og sameier. Nå er det på tide at de leverer slik at alle få mulighet til å velge elbil, uavhengig av om de bor i leilighet eller enebolig, sier Bu.

Les flere saker om elbil-saker her

OPPFORDRING: – Det må bli mer brukervennlig å lade, sier Christina Bu i Elbilforeningen. Foto: Mariam Butt (NTB scanpix)

Og selv om de aller fleste lader hjemme når bilen står parkert, skjer det mye blant hurtigladeoperatørene og bilprodusentene, ifølge både Bu og Bjørnstad.

– Vi ser at ladetiden kortes ned omtrent for hver nye modell som kommer, og snart kan du lade opptil 80 prosent på 10 til 12 minutter. Da nærmer man seg fylletiden på bensin og diesel, sier Bjørnstad.

Les også: Etter fire dager med elbilen ID.3 er konklusjonen klar: Dette holder ikke

ELBILER: Elektriske biler står for rundt 48 prosent av personbilsalget i Norge i dag. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB)

Les også: Stor milepæl for elbiler i Norge: - Dette er historisk

Stusser over vedlikeholdsbekymring

At over én av fire nordmenn som ikke eier elbil er bekymret over høye vedlikeholdskostnader sammenliknet med bensinbil, overrasker EVBox-direkør Bjørnstad.

– Etter 20 år i bransjen blir jeg ikke overrasket over mye lenger, sier han.

Elbil-veteranen mener det handler om uvitenhet.

– Jeg synes det er veldig rart når noen sier at de frykter store årlige serviceutgifter dersom de skal kjøpe elbil. Den årlige servceavgiften er i snitt en brøkdel av en konvensjonell bil. Da jeg kjøpte en elbil sist, fikk jeg dessuten med gratis service de første fire årene. Elbiler har omtrent ingen slitedeler, og er langt rimeligere å drifte enn diesel- og bensinbiler.

Les også: Etter én uke og to rekkeviddetester er dommen klar: Wow!

LADER OPP: – Dersom du har riktig infrastruktur for lading, og ikke lader gjennom en stikkontakt, kan du fullade på fem til seks timer hjemme, sier Geir Bjørnstad i ladeselskapet EVBox, som synes nordmenns bekymring om lang ladetid er merkelig. Foto: Privat

Generalsekretær Bu i Norsk elbilforening minner imidlertid om at det fort kan bli dyrt når noe først blir ødelagt:

– Det er generelt færre deler å vedlikeholde i en elbilmotor, så i praksis er det mindre som kan gå i stykker. Men noen deler er dyre når de først blir ødelagt. Vi forventer at kostnadene på produksjon av deler vil gå ned nå som det produseres stadig flere elbiler globalt, og at stordriftfordeler også kommer deler til elbilmotoren til gode, sier Bu.

Les også: IEA-sjef Fatih Birol: – Minst to gode grunner til at elbiler ikke vil stoppe klimakrisen

Grønn politisk bølge påvirker potensielle kjøpere

Stortinget og regjeringen har som mål at alle nye biler skal være elbiler eller hydrogenbiler fra 2025. Samtidig har EU satt svært ambisiøse mål for å få ned utslippene i Europa gjennom European Green Deal, som blant innebærer massiv utbygging av infrastruktur for elbiler.

Både de spurte europeerne (70 prosent) og nordmenn (52 prosent) som ikke eide en elbil, mente at den politiske retningen i Europa gjorde det mer attraktivt for dem å kjøpe elbil.

– Internasjonale rapporter fra elbilmarkedet viser at man forventer at det blir statlige incentiver og lover som vil drive utviklingen av elbilmarkedet fram til 2025, men at fra 2025 vil bilbransjen selv drive utviklingen, sier Bjørnstad.

LADING: Storbritannia og statsminister Boris Johnsen har riktignok forlatt EU, men har også store ambisjoner når det gjelder fremtidig elbilbestand. Foto: Leon Neal (Pa Photos)

EVBox-sjefen spår at batteriene bare vil bli billigere, og at det om fem år vil være mer lønnsomt for produsentene å produsere en elbil sammenliknet med en bensin- eller dieselbil.

– Da jeg kjøpte en Nissan Leaf i 2010, hadde den en batterikost på 22.000 dollar, en effekt på 22 KWt og en rekkevidde på 138 kilometer. Modellene som selges i dag, vil ha en batterikost på 8.600 dollar, 60 KWt og en rekkevidde på 370 kilometer. Det sier litt om utviklingen vi er midt inne i nå, sier Bjørnstad.

Les mer: Norsk banebrytende teknologi: Utvikler batterier av sagflis