Ny undersøkelse: En av tre er opptatt av hvor kjøttet kommer fra

En av tre nordmenn sjekker hvor i verden matvarene kommer fra, ifølge en undersøkelse Sentio har gjort for Nationen.

Flere er i dag opptatt av hvor maten kommer fra, ifølge Nationen.

Undersøkelsen fra Sentio viser at 34 prosent nordmenn sjekker opphavslandet til maten. Til sammenligning svarte 26 prosent i 2016 at de alltid kontrollerte dette, ifølge avisen.

29 prosent ser etter av og til, mens 37 prosent sjekker aldri. I 2016 svarte 45 prosent at de aldri så etter hvilket land maten kommer fra.

Det var 1.000 personer som deltok i undersøkelsen.

Raste mot dårlig merking

Spesielt kjøttets opprinnelse er noe nordmenn er opptatte av.

Nettavisen har i høst skrevet en rekke saker om importert vs. norsk kjøtt. I august snakket vi med politikere som reagerte på merkingen av importert kjøtt, etter at Anders Nordstad, forbruker og blogger, raste mot Kiwi og Meny fordi det var vanskelig å finne norsk kjøtt i butikkhyllene.

I september endret Norgesgruppen, som eier blant annet Kiwi og Meny, emballasjen sin på kjøttdeig, slik at det skulle være tydelig hvilket land råvaren har sin opprinnelse og hvor produktet er produsert.

Hvor det før sto «Opprinnelse: Norge», står det nå - og med større skrift: «Råvare fra: Norge».

- Forhåpentligvis blir det enklere å forstå hvilket land råvaren kommer fra. Sluttproduktet, for eksempel kjøttdeig, blir produsert i Norge uansett, sa Kine Søyland, kommunikasjonssjef for Norgesgruppen, til Nettavisen.

Fryktet antibiotikaresistens

Noe av årsaken til reaksjonene på dårlig merking av importert kjøtt, har gått på at enkelte mener det er brukt mer antibiotika i produksjonen.

Noen mener at kjøtt fra et land som Tyskland innebærer en økt risiko for å få i seg antibiotikaresistente bakterier. Blant de kritiske røstene er Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø.



Dette reagerte flere i Mattilsynet på. En av dem var Waleed Alqaisy, seniorrådgiver i Mattilsynets seksjon for fremmedstoffer og EØS. Han er ansvarlig for programmet som fører kontroll med forekomst av legemidler og fremmedstoffer i næringsmidler og kjøttvarer fra EØS-landene:

- Jeg har jobbet i sju år med overvåking av fremmedstoffer i næringsmidler. Vi kontrollerer jevnlig importerte varer fra tredjeland, og i blant også samhandelsvarer fra EU-land, selv om disse landene er ansvarlige for egen kontroll. Vi har aldri gjort funn av antibiotika-rester over den tillatte grenseverdien, sa han til Nettavisen.

