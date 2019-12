Ny undersøkelse: Ni av ti vil ha firedagers-arbeidsuke

Nordmenn vil ha kortere arbeidsuke, ifølge nye undersøkelse.

For 100 år siden ble åttetimers arbeidsdag lovfestet i Norge og i 1977 ble 40 timers arbeidsuke normalen.

I nyere tid har kortere arbeidstid vært hyppig diskutert. LO mener det er på høy tid å innføre sekstimersdagen. NHO mener at regnestykket ikke går opp.

Nå peker en rykende fersk undersøkelse, som mobilitetsselskapet Citrix står bak, på hva ansatte aller helst vil.

- Hele ni av ti kunnskapsarbeidere i Norge ønsker en firedagers-arbeidsuke, sier Citrixs Norgessjef Knut Alnæs.

Markedsundersøkelsen ble gjennomført i ni land, hvor 3750 kunnskapsarbeidere ble spurt. Av disse er 250 norske respondenter.

Nei til lavere lønn

MYE OVERTID: - Det er ikke lett å se hvordan kabalen skal gå opp og det vil kreve nye og mer effektive arbeidsprosesser, sier Norgessjef Knut Alnæs i Citrix.

I motsetningen til sine utenlandske kolleger er de norske ansatte de med høyest motvilje mot å gå ned i lønn. Kun åtte prosent sa seg villig til å redusere inntektene mot å jobbe mindre.

Men i Norge er det et lite problem.

- Det er mange som sier at de allerede jobber mye overtid, og nærmer seg mer en seksdagers arbeidsuke enn firedagers-arbeidsuke. Så det er ikke lett å se hvordan kabalen skal gå opp og det vil kreve nye og mer effektive arbeidsprosesser, fortsetter Alnæs.

I markedsundersøkelsen sa 92 prosent av de spurte at de gjør arbeidsoppgaver utenfor arbeidstiden. For 28 prosent skjer dette hver dag.

Av de som jobber utenfor arbeidstiden minst én gang i uken, sa 34 prosent at de jobber 8-15 timer ekstra. 36 prosent jobber 16 timer eller mer. Nordmenn topper dermed listen over de som jobber mest.

- Spørsmålet er hvordan man skal realisere en arbeidsuke på fire dager. For det innebærer i praksis at de ansatte nå skal gjøre den samme jobben i løpet av fire dager i stedet for fem eller seks, fortsetter Alnæs.

Må være like produktive

Han viser til at de ansatte må være like produktive.

- For bedriften og organisasjonen skal jo levere og produsere like mye som før. Da må man finne måter å være mer produktive på, fortsetter Alnæs.

Han peker særlig på tre områder hvor det er mulig å spare inn tid, og som dermed kan realisere firetimers arbeidsuke.

- Det første handler om utnytte timene i løpet av arbeidsdagen på en mer optimal måte. Det innebærer at bedriften må legge til rette for at den ansatte kan gjøre arbeidsoppgaver mens de er i farta. Som at man kan jobbe mens man sitter på trikken, flyet, fra hytta eller hjemmefra om kveldene, sier Alnæs.

Punkt to er å forenkle arbeidsprosesser.

- Bedriftene bør også forenkle arbeidsprosesser som tar mer tid enn strengt tatt nødvendig. Det er mange tidsbesparende digitale verktøy, som kan ta unna tidkrevende manuelt arbeid. Dette gjør bedriften mer produktiv og arbeidsprosessene kan gjennomføres på en enklere måte, fortsetter Alnæs.

Fjern tidstyver

Han trekker frem politiet som et eksempel. Som før brukte notatblokk og penn for å notere ned informasjon fra avhør eller funn på åsted, og som måtte skrive inn dette på pcen når de kom tilbake på jobb.

- Det er en typisk manuell og tidkrevende arbeidsprosess, men som i dag er erstattet av digitale verktøy. Nå kan politiet gjøre alt arbeidet på stedet, fra informasjonsinnhenting til lydavhør, og slipper masse ekstraarbeid når de kommer tilbake på kontoret, fortsetter han.

Det siste punktet han trekker frem er å fjerne tidstyver.

- Det er mye uproduktivt arbeid som foregår i løpet av en arbeidsdag, som møtevirksomhet. Møter kan man kutte ned på eller gjøre på en smartere og bedre måte. Det er også mange ansatte som hver eneste dager bruker uforholdsmessig mye tid til å logge seg inn i bedriftens datasystemer eller som må «kjempe» mot kronglete måter å starte applikasjoner eller finne frem til filer og dokumenter.

- Fjerner man sånne tidstyver kan man kanskje frigi et kvarter eller en halvtime hver dag, bare ved å ha bedre tilrettelagte digitale verktøy, tipser Alnæs.

Fleksibilitet er viktig

Flertallet av de spurte mener likevel at en firedagers-arbeidsuke er urealistisk å oppnå. Hele 48 prosent tror det vil skade produktiviteten på nasjonalt nivå og over 50 prosent frykter at en firedagers uke vil føre til mer stress, mindre ferie, og begrenset mulighet til å ta ut betalt fravær.

Undersøkelsen viser også at fleksibilitet er viktigere for de norske ansatte, enn antall timer eller dager man skal bruke på jobb.

- I mange land så er det forventet at de ansatte er fysisk til stede under hele arbeidsdagen. Mens i Norge er det mer tilrettelagt for at ansatte kan organisere arbeidsdagen litt mer som man vil. Dette verdsettes sterkt av norske kunnskapsarbeidere, fortsetter han,

Alnæs trekker frem at mange er avhengig av å levere i barnehagen om morgenen eller ettermiddagen.

- Da er det mange som trenger noe ekstra tid på kvelden for å ta igjen ting, og ha den fleksibilitet og den aksepten fra arbeidsgiver for å få lov til å gjøre det er viktig, avslutter han.