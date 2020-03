Ny vei inn på boligmarkedet - kan kjøpe en halv leilighet

Obos har tatt grep for å gjøre det lettere for folk å oppnå boligdrømmen. Nå kan du kjøpe kun en halv leilighet, og kjøpe større eierandel når du får råd.

– Stadig flere av våre medlemmer har ikke mulighet til å bli eier av den boligen de trenger, til tross for at de er i full jobb med vanlig inntekt. Vi ønsker å være innovative og gjøre noe med denne utfordringen – uten å vente på at det offentlige skal komme med løsninger eller subsidier, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS i en pressemelding onsdag.

Den nye løsningen kalles Obos Deleie, og innebærer at du kjøper minst halve leiligheten og så leier du resten av Obos. Slik kan flere få mulighet til å komme på boligmarkedet.

Starter i Oslo

I første omgang tilbys dette kun for Obos-medlemmer i tre boligprosjekter i Oslo, og dette er på Vollebekk, Lillebergtunet og Røakollen.

- Planen er å utvide tilbudet i takt med etterspørselen, opplyser Obos.

I dag er det veldig vanskelig å komme inn på boligmarkedet i hovedstaden. Til tross for at man har god lønn og klart å spare opp en del egenkapital, kreves det svært mye for å kunne klare å kjøpe bolig alene.

– Det er bedre at folk får én fot innenfor en egen eid bolig enn to utenfor. Høye priser gjør at altfor mange faller utenfor, sier Siraj.

- Ikke bare for de privilegerte

Med Obos Deleie vil 65-75 prosent av alle enslige i Oslo, som har full jobb, kunne klare å kjøpe seg bolig mener han.

- Boligmarkedet skal ikke bare være for de privilegerte, og de med rike foreldre. Derfor vil OBOS gå inn i rollen som medinvestor med boligkjøpere som ikke har mulighet til å løfte boligkjøpet alene, fortsetter han.

Det nye boligkonseptet gjør det mulig å kjøpe seg mer inn i egen bolig etter hvert som man får spart mer egenkapital eller får bedre lønn.

Konserndirektør Marianne Gjertsen Ebbesen i Obos opplyser at den nye modellen de nå lanserer, gjør det både lettere for førstegangskjøpere og for andre som opplever endringer i livet - for eksempel skilsmisse.