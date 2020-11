Ny viruspropaganda fra Kina: Lager opera om heltene i Wuhan

Kinesiske myndigheter arresterte og straffet varslere om koronaviruset. Nå lager de operaforestilling om den heroiske innsatsen i Wuhan.

– Hver gang det har gått galt i Kina, kjører myndighetene på med svære doser propaganda for å omskrive historien, sier Kina-kjenner Torbjørn Færøvik.

I et nytt forsøk på å vise frem hvor flinke Kina var, produserer myndighetene både operaforestillinger og dokumentarserier om «heltene i Wuhan».

Straffer dem som stiller spørsmål

Det første smittetilfellet skjedde i byen Wuhan allerede 17. november, snart et år siden. Men det tok over halvannen måned før kinesiske myndigheter stengte markedet i Wuhan hvor ville dyr ble solgt.

Myndighetene har allerede fått slakt for å ikke dele informasjon med verden, og for å reagere tregt. I en forskningsrapport ble det hevdet at hvis Kina hadde reagert tre uker tidligere, ville det gitt en reduksjon i antall smittetilfeller på 95 prosent.

Den kinesiske legen Li Wenliang ble verdenskjent etter han var en av de første til å varsle om koronaviruset. Det ble møtt med hard politimakt fra kinesiske myndigheter. Han ble hentet inn av lokalt politi og tiltalt for å ha spredd rykter og falsk informasjon i det han advarte venner og bekjente om det nye viruset.

VARSLER: Li Wenliang slo alarm om det nye viruset. Da kom politiet og tiltalte han for å spre rykter og falsk informasjon. Han døde 7. februar av koronaviruset. Foto: (AP)

Men i stedet for en selvransakelse av håndteringen – og ikke minst informasjonen delt med WHO og verden for øvrig, har kineserne vært mer opptatt av propaganda for å forme eget image.

Allerede i mars gikk talsmann Zhao Lijian fra det kinesiske utenriksdepartmentet ut angrep amerikanske soldater for å ha tatt med seg viruset til Wuhan.

– Det kan være den amerikanske hæren som førte epidemien til Wuhan. Vær åpne og legg frem dataene deres. USA skylder oss en forklaring, skrev han på Twitter.

Samme talsmann brukte også mye tid på å hylle den heroiske innsatsen til kinesiske myndigheter, og spesielt Kinas president Xi Jinping.

Dokumentarserie

Nå har kinesiske myndigheter tatt et helt nytt steg, og lager operaforestillinger og dokumentarserier om den heroiske innsatsen i Wuhan.

PUBLIKUM: Operaforestillingen «Angel's Diary» er satt opp i Wuhan for å vise frem myndighetenes heroiske innsats. Foto: Getty Images

I et show viser det en sykehussjef som holder en engasjerende tale for alle ansatte i det de må stenge ned byen. Deretter går de rett over til april, hvor viruset var under kontroll. Legene tar av seg maskene og smiler til kameraet.

Hele veien gjennom fortelles det om president Xi Jinpings ordrer og instruksjoner, for å vise at han var på ballen. I realiteten var han ikke tilstede de første ukene av utbruddet.

Alle de journalistene som kom ut med sannheten tidlig, nevnes overhodet ikke. Mange av dem er fortsatt savnet.

Propagandaen vil virke

Torbjørn Færøvik har skrevet flere bøker om Kina. Han mener det er viktig for myndighetene å lage deres egen fortelling om hva som egentlig skjedde.

– Det er veldig sannsynlig at det døde langt flere enn det som er de offisielle tallene. Vi vet også at i befolkningen har det vært mye sinne rettet mot regimet på grunn av tiltakene som ble satt i verk, og mangel på lederskap i den første fasen, sier Færøvik.

Grepet med dokumentarserier og operaforestillinger faller inn i en rekke for kinesiske myndigheter, som aktivt bruker mye propaganda i møte med kriser.

KINA-KJENNER: Forfatter Thorbjørn Færøvik kjenner Kina godt, og mener kineserne alltid forsøker å omskrive historien når det går galt for myndighetene. Foto: Junge, Heiko

– Myndighetene har full kontroll over alle massemediene. De kan uhindret kjøre ut sin egen fortelling. Dette har de gjort siden 1949. Hver gang ting går galt i Kina, og det har det gjort mange ganger, har de forsøkt å smøre på med svære doser propaganda og omskrive historien, forklarer Færøvik.

– Vil denne propagandaen virke?

– Ja, til dels. Kina er et veldig stort og sammensatt land. For mange av dem som sitter langt fra episenteret i Wuhan, vil nok denne fortellingen gå hjem. For dem som var i Wuhan og opplevde det på nært hold, vil nok stille seg annerledes, sier Færøvik til Nettavisen.

Han mener Kina gjorde katastrofale feil i starten av virushåndteringen.

– Viruset fikk spre seg fritt ut i verden. Det skjedde som en konsekvens av forsømmelsen i Kina. Midt i den kritiske fasen i Wuhan, dro det ene flyet etter det andre fra byen. På den måten fikk viruset spre seg. Kina er blitt fordømt av mange land, ikke bare USA. Australia tillot seg å være så frekke å be om en internasjonal granskning. Det ble mottatt med strenge motaksjoner fra Kina, sier han.

Den nye supermakten vil ikke tolerere at land ber om granskninger eller kritiserer deres håndtering av viruset. Selv om Donald Trump har vært den som sto i bresjen for den tøffeste politikken mot Kina, mener Kina-forfatteren at det Joe Biden vil fortsette linjen.

– Demokrater og republikanere er uenig om veldig mange ting. Men er det én ting de kunne enes om, så er det at Kina har tatt seg friheter overfor USA og verden, og at man må gå sammen for å stoppe Kinas aggressive maktpolitikk, sier Færøvik.