Nye avsløringer om Kiwi og Meny: Har gigantisk fordel mot konkurrentene

Kiwi og Meny får bedre innkjøpsbetingelser fra flere leverandører enn det konkurrentene får.

Nå har konkurransetilsynet kommet med ny rapport om innkjøpsbetingelsene i dagligvaremarkedet, hvor de har undersøkt forskjellene i norske dagligvarekjeders innkjøpspriser for 2018 og 2019.

- Oppsummert viser kartleggingen at Norgesgruppens innkjøpsbetingelser også i 2018 og 2019 er bedre enn Rema og Coop sine betingelser, og at forskjellene er betydelige for enkelte leverandører. De beregnede forskjellene for 2017, presentert i 2019-rapporten, var således ikke et engangstilfelle, skriver Konkurransetilsynet i rapporten, som kom ut torsdag morgen.

Norgesgruppen, konsernet bak Kiwi og Meny, er landets største dagligvareaktør. I fjor viste Konkurransetilsynets kartlegging av innkjøpsbetingelsene til dagligvarekjedene at Norgesgruppen gjennomgående får bedre betingelser enn konkurrentene.

- Ikke i strid med konkurranseloven

Rapporten viste at Norgesgruppen får de samme varene over 15 prosent billigere enn Coop og Rema, og Konkurransetilsynet mente det kan føre til at du får høyere priser.

Resultatene i årets rapport viser altså at Norgesgruppen fortsatt har fordeler foran de to andre aktørene.

– Forskjeller i innkjøpspriser er ikke nødvendigvis i strid med konkurranseloven, da loven ikke gir noe generelt forbud mot prisdiskriminering. Det må foretas en konkret vurdering. Men prisdiskriminering som begrenser konkurransen til skade for forbrukerne kan være i strid med konkurranseloven, sier leder for Prosjekt Dagligvare Sigurd Birkeland, i en pressemelding.

Konkurransetilsynet vil nå hente inn informasjon som kan belyse årsakene til prisforskjellen. De vil blant annet følge opp alle leverandører som inngår i undersøkelsen, både de med mindre forskjeller og de med større forskjeller.

Les også: Nå er Kiwi større enn Rema 1000 - er Norges største dagligvarekjede

Små endringer

Oppsummert viser resultatene av årets rapport at det er ikke store forskjeller i antall leverandører som reduserer forskjellene i innkjøpsbetingelser som det er leverandører hvor forskjellene har økt i perioden.

- Totalt sett er bildet relativt stabilt. Dette gjelder særlig nettoprismålet og variabel pris-målet. For motytelsesjusterte priser er det en overvekt av leverandører der forskjellene øker, skriver Konkurransetilsynet.

Samlet sett er Konkurransetilsynets vurdering av ulikheter i innkjøpsbetingelser mellom Norgesgruppen, Coop og Rema den samme som forrige kartlegging.

- Forskjellene i innkjøpsbetingelsene er betydelige for enkelte leverandører, uavhengig av hvilket prismål som anvendes, hvilken dagligvarekjedes innkjøpsvolum det vektes etter og om det sammenlignes varer som selges i alle tre dagligvarekjedene eller kun av to kjeder, skriver de.

- Endringene som er observert fra 2017 til 2019 er totalt sett relativt små, selv om det for enkelte leverandører er betydelige endringer, skriver de.

Les også: Reagerer på Kiwis smaksgaranti på brød: - Setter matsvinn i system

Taper over 100 millioner

Konkurrentene har reagert kraftig på forskjeller i innkjøpsbetingelser. Like før jul i fjor sa kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop at de taper store summer på innkjøp fra enkelte leverandører sammenliknet med konkurrenten. Han fryktet også at Kiwi kan ta livet av dem og Rema 1000 hvis ingenting endrer seg.

Det kom ikke fram av rapporten hvilke leverandører som driver den største forskjellbehandlingen, men Friis trakk fram Freia, Norges ledende sjokoladeprodusent, og påleggskjempen Mills, som har merkevarer som Vita hjertego', Delikat og Soft Flora, som verstingene.

Les også: Utvider dagligvaresatsing: Her kan bygda handle hele døgnet

- Coop handler varer for 700 millioner kroner fra Mondelez og vi antar at Norgesgruppen får 15 prosent bedre betingelser. Det utgjør 105 millioner kroner i året, som vi taper overfor Norgesgruppen for de samme varene, sa Friis.

Nettavisen har foreløpig ikke lykkes i å få kommentarer fra Norgesgruppen.