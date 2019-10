Nye biler får et helt nytt avgiftsregime fra 2020

Ny testmetode endrer norske bilavgifter.

De siste to årene har regjeringen gjort minimale endringer på engangsavgiften for nye biler, fordi en har vært usikker på hvordan nye målemetoder for utslipp skulle slå ut.

I forslaget til statsbudsjett for 2020 legges engangavgiften om for å ta hensyn til den nye testmetodikken WLTP, som skal gi mer realistiske tall for forbruk og utslipp på nye biler.

Ifølge regjeringen gjøres endringene provenynøytrale. Det betyr at det i sum ikke skal hentes inn mer i avgifter, men at avgiftene tar hensyn til at de nye utslippstallene ikke er sammenlignbare med de gamle.

De nye reglene er som følger:

Vektavgift: Alle satser økes med 1,9 prosent

NOx-avgift: Satsen økes med 1,9 prosent til 74,53 kroner per mg/km

CO2-utslipp:

Første 87 gram: 0 kroner

Neste 31 gram: 773,91 kroner

Neste 37 gram: 867,25 kroner

Neste 70 gram: 2272,56

Resten: 3625,17 kroner

fradrag for utslipp under 87 g/km, gjelder ned til 50 g/ km og kun for kjøretøy med utslipp under 87 g/km: 792,95 kroner

fradrag for utslipp under 50 g/km, gjelder kun kjøretøy med utslipp under 50 g/km: 932,92 kroner

Vil bli individuelle forskjeller

Selv om endringene i avgifter i utgangspunktet er provenynøytrale, kan det bli individuelle forskjeller. I løpet av dagen vil det bli laget lister over hvilke modeller som kommer best og dårligst ut av forskjellen.

Det er viktig å understreke at det ikke lagt opp til noen endringer for elbiler, som fortsatt er helt fritatt for engangsavgift utover vrakpant.

Endrer ikke vrakpanten

- Vrakpantavgiften må ses i sammenheng med vrakpantordningen. Vrakpanten utbetales ved innlevering kjøretøy til behandlingsanlegg, og er ment å gi et økonomisk insentiv til å levere inn kasserte kjøretøy. Satsene fastsettes årlig av Stortinget. For mopeder og motorsykler er vrakpanten 500 kroner, og for lastebiler 5 000 kroner. For øvrige kjøretøy utbetales 3 000 kroner i vrakpant, melder Regjeringen.