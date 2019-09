Nye EU-regler fører til endringer i betalingstjenesten Vipps

Nå er det ikke bare å «vippse» i vei.

Nye EU-regler gjør at man nå må godkjenne alle pengene man sender med Vipps.

Det opplyser betalingstjenesten blant annet på sine egne hjemmesider, men det skal også dukke opp en info-melding i appen om han har oppdatert til nyeste utgave.

Det er det nye betalingsdirektivet, kalt PSD2, som setter nye krav til alle betalingstjenester i butikk og på nett. Regelendringen er for å unngå økning i svindel.

- Vi håper at dette kan gi enda en ekstra trygghet for forbrukerne, forteller kommunikasjonssjef i Vipps, Hanne Kjærnes, til Nettavisen.

Må godkjennes

Fra og med 14. september må nå brukerne aktivt bekrefte når man skal sende over penger eller betale regninger.

- I nyeste versjon av Vipps er det derfor lagt opp til en ekstra godkjenning når du skal sende eller betale, enten med den personlige koden til Vipps (PIN-kode) eller med biometri, skriver Vipps på hjemmesiden sin.

INFO: Denne meldingen skal møte alle som oppdaterer Vipps til den nyeste versjonen. Foto: Skjermdump (Nettavisen)

På nyere smarttelefoner kan man bruke bimetri for å bekrefte overføring av penger. Det vil si fysiologiske karatkertrekk som fingeravtrykk eller ansiktsgjenkjennelse.

På iPhone har man for eksempel enten Touch ID eller Face ID som biometriske alternativer for innlogging og godkjenning i Vipps.

Ifølge Kjærnes vil ikke endringen føre til noen særlige problemer for forbrukerne.

- Dette er ikk et veldig stort steg, men kommer i forbindelse med det nye betalingsdirektivet PSD2. Jeg tror de fleste kommer til å merke svært lite av endringen, mener kommunikasjonssjefen.

Slik gjør du

Om man synes det blir slitsomt å taste en egen kode for hver gang man skal vippse litt penger, kan man dermed velge å aktivere biometri.

- For å skru på biometri går du til Profil i menyen, og deretter velger du Innlogging og tilgang. Her kan skru på biometri (f.eks. Touch ID og Face ID) for innlogging og godkjenning i Vipps, forklarer betalingstjenesten.

Kjærnes oppfordrer alle til å ta bruk av den biometriske varianten om man har en telefon som støtter det.

- Alt går veldig sømløst på den måten, det er snakk om et par sekunder fra og til, sier hun.